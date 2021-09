Scoperti lavoratori in nero in stabilimento balneare, esercizio sospeso

Undici lavoratori su 16 erano in impiegati in nero, di cui uno extracomunitario in uno stabilimento balneare con lounge bar a Massa Carrara

I carabinieri di Massa Carrara hanno identificato sedici lavoratori in uno stabilimento balneare con lounge bar, scoprendo che undici di loro lavoravano in nero. I militari stavano svolgendo dei controlli negli esercizi pubblici e hanno scoperto che i suddetti lavoratori irregolari erano impiegati nelle mansioni di camerieri, barman e lavapiatti.

Nei confronti dell’azienda romana che gestisce l’esercizio è stata emessa una sospensione (che può essere revocata in casi di assunzione di tutti i dipendenti in nero) e una multa di 41.600 euro.

L’azienda gestisce diversi locali nel Lazio e lo stabilimento di Marina di Carrara lo gestisce a partire da quest’anno. Lo stabilimento aveva anche molti addetti alla sicurezza assunti da un’azienda di La Spezia che si occupava di gestire l’afflusso dei clienti nello stabilimento.