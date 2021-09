Monitoraggio Iss: in lieve crescita casi non associati a catene trasmissione

La bozza del monitoraggio Iss mostra un lieve aumento di casi che non sono legate a catene di trasmissione del contagio

La bozza di monitoraggio dell’Iss (Istituto Superiore Sanità)-ministero della Salute mostra una lieve crescita dei casi di Covid «non associati a catene di trasmissione (15.951 vs 15.443 la settimana precedente)».

«La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti resta costante (34% vs 34% la scorsa settimana). In lieve diminuzione la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (44% vs 46%).

Infine, il 21% è stato diagnosticato attraverso attività di screening, dato costante rispetto la settimana precedente», si legge nella bozza di monitoraggio.