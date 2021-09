Monitoraggio Covid Iss: salgono le regioni a rischio moderato

Monitoraggio Covid Iss: regioni a rischio moderato salgono a 17, Rt in calo a 0,97

L’indice Rt (quante persone possono essere contagiate, in media, da un solo infetto) torna sotto la fondamentale soglia di 1. Le altre notizie, però, non sono delle migliori: crescono i ricoveri e 7 regioni passano da un rischio basso ad uno moderato. A rischio moderato sono quindi Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, e le province autonome di Trento e Bolzano Appena la bozza del monitoraggio settimanale passerà l’esame della Cabina di regia verranno illustrati con chiarezza i numeri.

La Sicilia, purtroppo, spicca fra tutte le regioni per pazienti covid: 22.5% (soglia del 15%) di cui 13.9% in terapia intensiva (soglia del 10%). La regione, per questa ragione, si trova in zona gialla dallo scorso lunedì. Scende l’incidenza di casi per 100mila abitanti: 190,4 contro 200,7. Sardegna al limite del 15% per l’area medica e intensive sopra il limite con il 13,2%, valori in salita ma incidenza in discesa (117,4 contro 148,5). Calabria 16,8% in area medica e sotto limite per intensive (8,9%), in crescita.

Le restanti 4 Regioni (Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta) rimangono a rischio basso.

Monitoraggio Covid Iss: incidenza settimanale ed Rt medio

Cala di poco l’incidenza settimanale a livello nazionale: è pari a 74 per 100.000 abitanti (periodo 27 agosto-2 settembre). Il valore della settimana precedente era 77 per 100.000 abitanti.

Si riduce leggermente anche l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici. Nel periodo 11-24 agosto 2021, è stato pari a 0,97 (range 0,92-1,01). Si tratta di una lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente quando aveva raggiunto il valore di 1,01. Si osserva, inoltre, una piccola diminuzione anche dell’Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero.

Il valore rimane comunque al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100mila abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.

Il trend inverso dell’occupazione dei posti letto

Nella bozza si legge: “Si conferma il trend di aumento dei ricoveri ospedalieri associati alla malattia Covd-19. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in aumento al 6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate che passa da 504 (24 agosto 2021) a 544 (31 agosto 2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,3%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è passato da 4.036 (24 agosto) a 4.252 (31 agosto)”.