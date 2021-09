Trovato morto accanto alla sua bici, si ipotizza malore

Il fatto accaduto nella periferia della Capitale. La vittima è un uomo di origine bengalese, trovato accanto alla sua bici

Il cadavere di un uomo di 42 anni di origini del Bangladesh è stato ritrovato morto questa mattina accanto alla sua bicicletta nella periferia romana di Vitinia. Dai primi accertamenti, sembrerebbe trattarsi di un decesso a causa di malore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo IX Eur della polizia locale di Roma Capitale e le indagini sono tuttora in corso. Chiusa per i rilievi via Lago Santo, dall’intersezione con via di Mezzocammino e via Frassinoro, sino all’altezza di via Sarsina.