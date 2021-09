Solidarietà: carabinieri donano la spesa a donna e famiglia in isolamento

Anziana in quarantena non ha nessuno che provveda alla spesa per la famiglia. Ci pensano i carabinieri della sua città

Una storia di solidarietà ai tempi del Covid. Una donna di sessant’anni, in isolamento a causa delle riscontrata positività al coronavirus, si è rivolta ai carabinieri di Mazzara del Vallo in provincia di Trapani dove vive, per poter acquistare la spesa da fare ricevere ai suoi parenti.

La signora, una pensionata con soli 500 euro mensili, aveva la necessità di far reperire i beni al figlio e alla nuora, una coppia in difficoltà con un bimbo piccolo, anche loro in isolamento. I carabinieri si sono quindi attivati per gli acquisti che sono stati recapitati alla famiglia della donna. Non solo, i militari dell’Arma hanno poi segnalato la situazione alla Protezione Civile e la Fondazione San Vito Onlus di Mazara del Vallo che hanno contribuito con ulteriori scorte.

LEGGI ANCHE: Scoperti lavoratori in nero in stabilimento balneare, esercizio sospeso



“Tutto è iniziato quando il Covid si è diffuso all’interno della famiglia tanto da trasformare una situazione economica già precaria in drammatica al punto da spingere a chiedere aiuto alla Benemerita i cui uomini di fronte a una tale richiesta di assistenza si sono mobilitati volontariamente e a proprie spese acquistando viveri di conforto e di primissima necessità – spiegano i carabinieri del luogo –. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno lasciato la spesa fuori dall’abitazione facendo tornare il sorriso sul volto di una madre in grande pensiero per la salute della sua famiglia ma soprattutto del piccolo nipotino“.

“Grazie di cuore per quello che avete fatto e per l’aiuto che ci avete dato” sono state le parole rivolte ai militari da parte della famiglia.