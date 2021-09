Migranti, soccorsi in 300 in Calabria

Sono 300 i migranti che sono stati soccorsi dalla polizia del commissariato di Siderno, insieme ad altre forze di polizia

Proseguono gli sbarchi sulle coste italiane. Nelle ultime giornate sono incrementati gli sbarchi anche perchè sono gli ultimi scampoli estivi. Le condizioni climatiche permetteranno ancora per poco di attraversare con meno rischi il mare con le carrette di fortuna che i trafficanti del mare lasciano ai profughi. Per questo motivo si stanno intensificando nelle ultime giornate le traversate di coloro che cercano fortuna in occidente.

Sbarchi a Roccella Ionica, due arresti

Nella giornata di ieri sono stati trecento i migranti che sono stati soccorsi dalla polizia del commissariato di Siderno, insieme ad altre forze di polizia. Si tratta degli sbarchi avvenuti in due giorni a Roccella Ionica.

Leggi anche > Afghanistan, la struttura di Avezzano è già piena: sono 400 i profughi

Inoltre, il 29 e il 31 agosto scorso, gli uomini della Capitaneria di Porto di Roccella Ionica hanno trovato varie imbarcazioni a vela ormai alla deriva con a bordo un totale di circa 300 migranti. I migranti hanno diversa nazionalità e sono stati trasportati al porto. I primi interventi hanno riguardato lo stato di salute e la verifica della presenza di contagiati da Covid-19.

Leggi anche > Sangue tra gli allevatori: ucciso un uomo di 67 anni

Oltre al soccorso e al controllo sanitario, gli agenti hanno effettuato altre verifiche. Sono stati in tal modo identificati due ucraini accusati del trasporto e dell’ingresso illegittimo nel territorio italiano degli 80 cittadini extracomunitari sbarcati il 31 agosto scorso. I due sono stati poi trasferiti presso il carcere di Arghillà, a Reggio Calabria. Le verifiche sono state seguite sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri.