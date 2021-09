Antonietta Canu, il corpo mummificato trovato in un campo: era scomparsa a luglio

Il corpo di Antonietta Canu è stato ritrovato mummificato in un campo. La settantunenne era scomparsa il 13 luglio scorso dalla sua abitazione ad Alghero. Un primo esame effettuato sul cadavere non ha rilevato alcun segno di violenza, per cui al momento l’ipotesi più accreditata è che l’anziana possa avere avuto un malore. La Procura di Sassari, ad ogni modo, ha disposto l’autopsia.

Le speranze di ritrovare in vita Antonietta Canu si sono spente nel primo pomeriggio di ieri. Il suo cadavere, in avanzato stato di decomposizione – quasi mummificato –, è stato ritrovato dai Carabinieri in un campo di Maristella, in provincia di Alghero, poco distante dalla sua abitazione, nei pressi di via dei Lecci. La donna, 71 anni, era scomparsa il 13 luglio scorso. I tentativi della sua famiglia di trovarla erano stati vani, seppure probabilmente il corpo sia stato fin dai primi giorni lì, tra gli arbusti e le vegetazione secca della campagna della borgata sarda. Per mesi volontari e membri delle forze dell’ordine avevano cercato. Da capire, adesso, se l’anziana si fosse allontanata volontariamente o meno e in che condizioni fisiche e psicologiche fosse.

L’autopsia, disposta dalla Procura di Sassari, chiarirà anche le cause della morte. Il corpo darà importanti risposte in merito a ciò: era, infatti, in avanzato stato di decomposizione, ma in questi mesi i resti non sono stati danneggiati da animali. Il medico legale, ad un primo esame, non ha rilevato alcun segno di violenza. L’ipotesi più accreditata, al momento, è dunque quella che riconduce ad un malore. Dopo i necessari esami, la salma della pensionata verrà riconsegnata ai suoi familiari. Antonietta Canu, tuttavia, non è l’unica donna scomparsa ad Alghero. Si continua a cercare, in queste ore, Giovanna Cilla, 67 anni, la quale si è anch’essa allontanata da casa, nel quartiere di Maria Pia, il 6 agosto scorso.