Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, tornato da poco dal Qatar, ha parlato della situazione dei profughi afghani.

“Prima di ripartire per il Pakistan, ho visitato il compound per la prima accoglienza e il transito dei profughi afghani a Doha. Intere famiglie evacuate dall’Afghanistan che oggi, grazie a questa solidarietà internazionale, sono in salvo e possono garantire un futuro migliore ai propri figli. Durante gli incontri con le massime autorità qatarine ci siamo confrontati sugli effetti di questa crisi afghana, ho comunicato loro che nei prossimi giorni abbiamo intenzione di ricollocare a Doha l’Ambasciata a Kabul“, così ha scritto ieri su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Di Maio: “E’ necessaria la solidarietà internazionale per aiutare Kabul”

“Anche oggi ci sono stati altri morti al confine tra Afghanistan e Pakistan a causa di un attentato. Con il Qatar, i Paesi limitrofi all’Afghanistan e i principali attori internazionali, oltre a costruire un percorso comune per sostenere il popolo afghano, dobbiamo intensificare le iniziative di contrasto al terrorismo. Serve il massimo impegno da parte di tutti”, ha ricordato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Leggi anche -> “Oscurare le chat no-vax”: la richiesta del pm a Telegram

”Stabilizzare l’Afghanistan significa fermare la proliferazione del terrorismo”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. ”In queste ore c’è stato un attentato con diversi morti tra i civili al confine tra Pakistan e Afghanistan rivendicato dall’Isis.-Mi sto recando in queste ore in Pakistan dopo essere stato in Qatar per poter costruire insieme un percorso comune per proteggere la popolazione civile e per aumentare iniziative al contrasto del terrorismo anche attraverso una maggiore sinergia tra le nostre intelligence”.

Leggi anche -> Samanta Togni, perché ha lasciato Ballando con le Stelle: ”Ad un certo punto…”

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ringraziato il Qatar per l’assistenza prestata all’Italia nelle operazioni di trasferimento dall’Afghanistan. “La nostra intenzione è di ricollocare nei prossimi giorni l’ambasciata che avevamo a Kabul qui a Doha, in Qatar, insieme ai nostri alleati per renderla un ufficio diplomatico”, ha detto il ministro. ”Dobbiamo continuare a lavorare su quattro fronti: lotta al terrorismo, accoglienza e sostegno ai civili afghani, corridoi umanitari tramite Paesi terzi e supporto alle organizzazioni umanitarie sul posto”, ha ricordato Di Maio.