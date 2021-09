Di Maio in viaggio istituzionale in Pakistan per discutere della crisi afgana

Prima visita di un ministro degli Esteri italiano nel Paese dal 2016. Al centro il problema dei rifugiati in fuga dall’Afghanistan

Luigi Di Maio è in viaggio istituzionale in Pakistan, è la prima volta che un ministro degli Esteri italiano si trova nel Paese dal 2016, dai tempi in cui l’incarico era ricoperto da Paolo Gentiloni. I motivi della visita sono ovviamente legati alla nuova crisi in Medioriente e in particolare in Afghanistan con il quale il Pakistan confina per oltre 2.600 chilometri.

La visita di Di Maio rientra nel tour di missione del ministro per trovare soluzioni alla crisi e soprattutto alla catastrofe umanitaria in corso. Il Pakistan è in questo senso un territorio strategico che potrebbe essere hub per il passaggio per migranti in fuga dall’Afghanistan, diretti verso altri paesi come quelli europei. Solo ieri è stato concesso l’accesso in Pakistan di attiviste afghane che temevano per la propria personale incolumità.