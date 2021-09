Bruciano ettari di macchia mediterranea: vvf a presidio dei centri abitati

E’ ripreso durante la notte l’incendio divampato ieri pomeriggio nel territorio del comune di Capalbio: bruciati ettari di macchia mediterranea e di interfaccia urbano-foresta

Dal tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Grosseto, con l’ausilio dei colleghi dei Comandi di Siena, Pisa e Viterbo, sono al lavoro per domare le fiamme che stanno incenerendo ettari di macchia mediterranea e di interfaccia urbano-foresta nel territorio del comune di Capalbio, esclusiva località turistica in provincia di Grosseto. Le squadre, durante la notte, sono state impegnate, in particolare, nella protezione del centro abitato, con le operazioni di spegnimento che sono state rese difficoltose dal continuo variare delle condizioni di vento. Evacuati a scopo precauzionale circa 20 appartamenti di un centro residenziale: le famiglie che vi abitano per il momento sono ospitate in municipio.

Le fiamme si sono sviluppate nella zona conosciuta come “Oliveto grande” e hanno raggiunto circa i dodici metri tanto da essere avvistate a chilometri di lontananza. Le fiamme hanno interessato una zona ricca di vegetazione secca e anche alcune piante secolari. A causa del forte vento, durante la notte, il fuoco si è riattivato in una zona lontana dalle vie di accesso: il fronte di fiamma si è poi rapidamente allargato andando ad interessare un bosco di lecci.

Sul posto anche un Canadair delle flotta aerea dei vigili del fuoco, 3 elicotteri e squadre di volontari Aib (antincendi boschivi) della Regione Toscana. In arrivo in rinforzo ulteriori squadre di vigili del fuoco da fuori Provincia.