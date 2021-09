Finge di essere un invitato per rubare nelle auto durante i matrimoni

Il ladro, un cittadino italiano di 45 anni, dopo aver individuato le auto rompeva i finestrini e rubava quello che c’era all’interno.

Un cittadino italiano di 45 anni è stato arrestato per furto. Furti che lui metteva in atto in occasione di matrimoni, cresime e celebrazioni simili. Un piano perfetto che è stato però individuato e interrotto dai Carabinieri della Stazione di Soriano nel Cimino insieme ai Carabinieri del Norm della Compagnia di Viterbo.

Furti durante il matrimonio

Nelle scorse settimane, ai Carabinieri sono giunte diverse segnalazioni di furti avvenuti ai danni delle auto in sosta durante i matrimoni, cresime e non solo. I furti sono avvenuti tutti nella Provincia di Viterbo. Allertati, i Carabinieri di Soriano nel Cimino hanno avviato le indagini e, proprio in occasione di un matrimonio, hanno messo in piedi un servizio per tenere sotto controllo i movimenti degli invitati.

Il ladro è stato così bloccato. Durante il ricevimento, infatti, è arrivato un uomo con un Mercedes decorato con una coccarda da cerimonia. L’uomo indossava abiti eleganti, proprio come un invitato al matrimonio, e a preso parte sia al brindisi sia al rinfresco. Poco prima della fine, però, i Carabinieri notano il 45enne allontanarsi, recarsi nei parcheggi e osservare le auto parcheggiate. Individuate quelle adatte alle sue esigenze, rompeva i finestrini e rubava all’interno. I Carabinieri hanno colto l’uomo sul fatto e lo hanno arrestato.