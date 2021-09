Covid, la previsione di Pregliasco: “Ci saranno altre piccole ondate”

Covid, il virologo dell’Università degli Studi di Milano prevede altre piccole ondate di contagi prima della fine della pandemia

La pandemia è in procinto di affrontare una fase delicata. Arriva l’autunno, il primo dopo la campagna vaccinale e c’è attesa per capire cosa accadrà. Gli esperti, in linea di massima, affermano che i dati sono a favore del vaccino e che grazie ai sieri si sono arrestati contagi e ricoveri. Intanto a fare una previsione su ciò che potrebbe accadere è il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. Dagli studi di Rai3, durante Agorà, Pregliasco si schiera innanzitutto contro i no vax: “Non c’è una libertà di infettare gli altri, il guaio è che la non vaccinazione facilita la diffusione dei contagi’.

Covid, Pregliasco prevede piccole ondate

Poi prosegue: “Dal 1888 in Italia ci sono vaccinazioni obbligatorie, quindi non vedo perché non si possa oggi per il vaccino anti-Covid. Non c’è una libertà di infettare gli altri, il guaio è che la non vaccinazione facilita la diffusione del virus e dovremmo comunque considerare la continuazione di questa presenza”.

Poi una previsione sul futuro prossimo della pandemia nel nostro paese: “Abbiamo superato le prime ondate della pandemia, gestendole nell’emergenza, ma avremo altre ondine verso la fine di questa pandemia“.

Gli scenari, stando alle parole di Pregliasco, non sono ancora del tutto rassicuranti. Resta da verificare il tutto a breve, con i primi freddi e l’inizio della scuola.