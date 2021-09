Matteo Bassetti ha dato la sua opinione in merito all’estensione dei tamponi salivari nelle scuole, secondo il medico vanno bene per gli under 12.

Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ha commentato sull’ipotesi di estendere i test salivari a scuola, oltre che negli istituti “sentinella”. Secondo il medico i tamponi sono da riservare ai ragazzi nella fascia d’età che non possono ancora fare il vaccino.

Bassetti, sì ai test salivari per gli under 12: per gli altri Green Pass

“I test salivari vanno bene nelle scuole per la fascia di età dei ragazzi che non possono ad oggi fare il vaccino, quindi per gli under 12. Ma secondo me dovrebbero essere fatti da un operatore sanitario, perché sulla lettura del test da parte di un genitore nutro diversi dubbi e qualcuno che non fa le cose per bene potrebbe esserci”, questa l’opinione del direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino, Matteo Bassetti.

“Per gli over 12 che possono vaccinarsi, però, chiederei il Green pass: visto che c’è la possibilità di immunizzarsi, perché non farlo?”, così ha dichiarato Bassetti all’agenzia AdnKronos Salute.