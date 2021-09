Comunali Roma, Gualtieri: “Io sono pronto al confronto, gli altri meno”

Le Comunali per il Sindaco di Roma sono sempre più vicine e Roberto Gualtieri si dice pronto al confronto con i suoi oppositori.

Le elezioni Comunali per il Sindaco di Roma si avvicinano sempre di più. Saranno 2 milioni i romani chiamati a votare alle urne e sarà chiesto loro di esprimere una doppia preferenza di genere, indicando sulla scheda elettorale i cognomi di una donna e di un uomo.

Comunali Roma, Gualtieri è pronto al confronto: Michetti si ritira

I candidati a Sindaco di Roma sono ben ventidue, ma quattro sono i principali contendenti: Virginia Raggi, Carlo Calenda come civico, Roberto Gualtieri per il centrosinistra e Enrico Michetti per il centrodestra. E’ stato proprio Gualtieri a dirsi pronto al confronto con gli altri candidati: ‘’Io come vedete ci sono sempre, non dovete chiederlo a me. Penso di avere il record dei confronti a cui ho partecipato. Sono importanti, li faccio sempre, vedo che altri forse sono meno interessati”.

Roberto Gualtieri parla così, a margine di una tavola rotonda organizzata da Fit-Cisl, in merito alla mancata partecipazione sul palco di Enrico Michetti. Al posto del candidato sindaco per il centrodestra e di Carlo Calenda, infatti, c’erano due cartonati con i loro volti. Presente al confronto solo Virginia Raggi.

Il primo e unico confronto tra i principali candidati sindaco era avvenuto alla Casa dell’Architettura a fine luglio, quando Enrico Michetti aveva esclamato: “Basta alla rissa non ci sto” e se ne era andato. Da quel momento i quattro non si sono più ritrovati l’uno di fronte all’altro.