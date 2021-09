Sparatoria a Roma, colpi di pistola da auto in corsa: gravi due giovani

Sparatoria a Tar Bella Monaca, alla periferia di Roma, nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre. Due ragazzi di 22 anni erano seduti sul ciglio della strada quando sono stati raggiunti da dei colpi di arma da fuoco provenienti da un’auto in corsa in via dell’Archeologia. L’uomo che era alla guida del mezzo è successivamente fuggito. Le due vittime sono rimaste gravemente ferite. Una di loro potrebbe essere in pericolo di vita.

Attimi di terrore nella periferia di Roma. A Tar Bella Monaca due ventenni, che erano seduti sul ciglio della strada in via dell’Archeologia, sono stati colpiti da alcuni spari provenienti da una automobile in corsa, che successivamente si è data alla fuga. Le due vittime, uno nato in Italia ma di origini maghrebine e l’altro nato in Egitto, secondo quanto riporta RomaToday, hanno entrambe precedenti penali. Dopo l’aggressione sono state trasportate entrambe in codice rosso al Policlinico Casilino e a quello di Tor Vergata. Uno dei due è stato colpito alla spalla e non sarebbe in pericolo di vita. Le condizioni dell’altro, ferito dai colpi di arma da fuoco all’addome, sarebbero invece più preoccupanti.

Le cause della sparatoria avvenuta a Roma, nella località di Tar Bella Monaca, sono ancora da chiarire. È possibile, in base ad una prima ricostruzione, che si sia trattato di un regolamento di conti. Ancora da identificare, inoltre, l’identità dell’autore della sparatoria, che è fuggito a bordo dell’auto da cui sono partiti i colpi. Gli inquirenti stanno mettendo al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona al fine di risalire al colpevole. Seguiranno aggiornamenti