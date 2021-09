Scontro fatale tra due auto: muore una donna, due persone ferite

Brutto incidente a Prato, in viale XVI aprile. Una donna anziana ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite

Terribile incidente a Prato, in via XVI aprile. Il sinistro si è verificato stamattina intorno alle ore 7:30 e ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Da una prima ricostruzione, tuttavia, dopo l’impatto, una delle due auto si è ribaltata e una donna di 74 anni, Rosella Monni, è morta.

Sono rimaste ferite altre due persone, ossia un uomo di 30 anni e uno di 56 anni. I due sono stati portati al pronto soccorso del Santo Stefano a Prato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco, oltre alla polizia municipale. Si indaga per chiarire ulteriormente l’accaduto.

Come riporta La Nazione, il bilancio del sinistro si sarebbe potuto addirittura aggravare, poiché mentre l’auto della donna si stava ribaltando, al lato della strada c’era un venditore ambulante di frutta e verdura, il quale è stato sfiorato dall’auto su cui viaggiava la 74enne, purtroppo poi deceduta. L’uomo non è stato travolto davvero per pochissimo.