L’Amica Geniale 3 spoiler: data di uscita, anticipazioni e nuovo cast | Tutto quello che c’è da sapere

In questa stagione televisiva vedremo L’amica geniale 3, vi diremo quando uscirà la nuova edizione della serie e per quanto riguarda le puntate, ecco quali novità ci saranno.

Le passate stagioni della serie

Prodotta da Saverio Costanzo, la prima stagione venne trasmessa dalla Rai nel 2018. La serie tv è una produzione televisiva dei romanzi di Elena Ferrante e narra le vicende di alcune ragazzine degli anni ’50, in particolare Lila e Lenù, le quali affrontano i problemi dell’epoca nei rioni di Napoli, nel segno dell’amicizia, tra sogni e ribellioni da una realtà non semplice, dove i personaggi passano dalla fase d’infanzia a quella adolescenziale.

Nel 2020 è arriva la messa in onda della seconda stagione, i personaggi si sono ulteriormente evoluti, con Lila ad affrontare le prime fasi del suo matrimonio ed i problemi a scuola di Lenù, ma la prima non potrà in ogni caso proseguire gli studi per problemi economici della famiglia, deciderà dunque di trasferirsi a Pisa per gli studi universitari, nell’ultimo episodio presenterà il suo nuovo libro.

Cosa vedremo prossimamente

A cadenza biennale, vi sarà una terza stagione, attualmente in lavorazione, le cui puntate verranno trasmesse ad inizio 2022, sarà ancora una volta Rai 1 a trasmettere i nuovi episodi della serie tv ambientata a Napoli, ma ci saranno delle novità a partire dalla regia, dove Saverio Costanzo verrà sostituito dal collega Daniele Lucchetti, mentre cambia radicalmente l’ambientazione, proiettandosi verso gli anni ’70, con le principali protagoniste ormai cresciute e diventate a tutti gli effetti delle donne.

Nonostante si vada avanti nel tempo, i prinicipali personaggi verranno interpretati dagli stessi attori della seconda stagione della serie, vale a dire Gaia Girace e Margherita Mazzucco, la prima, nei panni di Lila, diventerà madre ma si è appena lasciata dal marito, mentre l’altra interpreta Lenù, ormai diventata scrittrice affermata. I nuovi episodi de L’amica geniale 3 dovrebbe essere trasmessa il prossimo inverno e saranno tratti dal romanzo Storie di chi fugge e di chi resta della saga omonima scritta della Ferrante.