I follower seguono passo dopo passo ogni spostamento della bellissima ex moglie di Albano ed eccola, Romina Power radiosa mentre vive giorni di relax.

Nonostante la vita l’abbia messa più volte a dura prova, la meravigliosa Romina Power non ha mai smesso di sorridere alla vita e di esserne grata. A favorire l’equilibrio interiore della più nota cantante del Bel Paese, nonché conosciutissima anche perché ex moglie di Albano Carrisi, c’è soprattutto la sua spiritualità e il suo stretto legame con il Buddismo.

Romina Power, infatti, si ritaglia molti momenti per vivere, insieme ai suoi amati animali domestici, in riflessione e a stretto contatto con la natura, senza mai abbandonare la Puglia, regione che lei stessa continua ad amare e che ha scelto, durante il primo lock down per vivere la drammatica fase dell’isolamento.

Adesso, però, è il momento di vivere una felicità speciale: Romina Power sta per diventare di nuovo nonna, vista la gravidanza di sua figlia Cristel e per lei questa è un’estate ricca di gioia e felicità. Ecco come appare l’ex moglie di Albano sul suo profilo Instagram.

Romina Power: eccola radiosa su Instagram

Un’estate magica per la cantante Romina Power che sta coltivando una delle sue più grandi passioni, quella di viaggiare. La Power da sempre donna intelligente, ha un’indole curiosa, che la porta ad avvicinarsi a altre culture, altri usi e costumi per arricchirsi interiormente.

Così, in questa bella stagione, la Power si divide tra mare e montagna, così come lei stessa ha documentato attraverso la sua pagina social. La cantante, infatti, è molto attiva su Instagram per stringere un legame ancora più stretto con i suoi fan.

Chi è in vacanza con lei? Dalla foto che la Power ha pubblicato alla fine di agosto, con la cantante c’è la cagnolina Daisy e un’allegra compagnia di altri due cagnolini.

Intanto, nell’ultimo selfie pubblicato dalla Power, la donna appare radiosa e sorridente in compagnia di un’amica e alle loro spalle c’è il mare. “E la vacanza continua … più o meno” così scrive la cantante nel suo post, aggiungendo degli emoticon di fiori rosa.

Estate speciale per Romina

La Power si sta dividendo tra tutti: passa del tempo con i suoi animaletti, con le sue amiche ma non trascura le sue adorate figlie. Per lei questa è un’estate viva e piena di affetti. In particolare è stata la figlia Romina Carrisi, tra le sue Stories, a pubblicare lo scatto insieme a sua mamma, foto che ha fatto il giro del web.

Nella foto mamma Romina è accanto alla piccola Romina mentre sono sedute ad un tavolo in attesa del pranzo e sorridono felicissime alla fotocamera. La piccola Carrisi aggiunge la scritta ‘Buongiorno’ insieme ad un cuore.

La Power sta ricaricando le energie per l’arrivo del terzo nipotino, figlio di Cristel e del marito Davor, nascita prevista per questo 2021, ricco di grandi emozioni per la famiglia Power – Carrisi.