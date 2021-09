La più amata food blogger d’Italia, Benedetta Rossi festeggia il compleanno speciale della sua amatissima nonna Blandina. Vediamo come.

Da sempre Benedetta Rossi, nota food blogger di casa nostra, coltiva uno strettisismo legame con il proprio pubblico, ampliando in questo modo il rapporto di ‘amicizia’ con i suoi fan, seppur solo attraverso i canali social, da lei molto curati ed aggiornati.

La Rossi ha fatto breccia nel cuore degli italiani non solo per le ampie capacità culinarie: infatti Benedetta è una delle più seguite food blogger d’Italia, apprezzata per la semplicità con la quale spiega le ricette, facili e veloci, a portata di tutte le tasche e soprattutto di grande qualità.

A piacere di Benedetta, però, è anche la sua naturalità e spontaneità che la porta ad avere un rapporto confidenziale con i suoi amici social, coinvolgendo i follower in momenti della sua vita privata e della sua famiglia. Tra gli affetti più cari della food blogger Benedetta c’è un posto prioritario per sua nonna Blandina, alla quale dedica un bellissimo messaggio su Instagram.

Benedetta Rossi sui social il compleanno speciale della nonnina

Si chiama nonnina Blandina ed ha spento ben novantotto candelina e accanto a lei, con entusiasmo, c’era la sua affezionata nipote Benedetta. Così sul suo profilo Instagram Benedetta ha pubblicato la foto ricordo, attraverso la sua pagina ‘Fatto in casa da benedetta’ dove la piccola di casa sorride felice, accanto a nonna Blandina e la zia della food blogger.

Davanti a loro una meravigliosa torta fatta ovviamente dalla Rossi, una delle classiche torte con pandispagna e crema chantillie con la scritta in nocciola ‘Blandina 98’ e delle decorazioni di rose color rosa. Un’unica grande candela rosa al centro della torta per permettere a nonna Blandina di spegnerla e esprimere il suo desiderio.

‘Tanti auguri nonna Blandina …e sono 98’ così scrive l’amata nipote aggiungendo l’emoticon di un cuore rosso per esprimere tutto il suo affetto.

Fan commossi per Benedetta Rossi

Una vacanza poco felice e un’estate piena di impegni e preoccupazioni per la tanto cara food blogger Benedetta Rossi. Cos’è accaduto?

In primis la Rossi è stata molto impegnata nel lavoro, ritagliandosi pochi spazi di relax. Ha infatti dovuto registrare le ultime due stagioni del programma ‘Fatto in Casa per Voi’ che su Food Network sta letteralmente sbancando lo share. Non solo ma ha dovuto curare anche l’edizione del suo ultimo libro di ricette, tanto atteso dai fan e che vedrà la sua luce nel prossimo autunno 2021.

Intanto, però, a creare preoccupazione a Benedetta Rossi è stato anche lo stato di salute di sua nonna Blandina. La nipotina, nonostante il successo, resta molto legata alla sua famiglia d’origine e per questo ha deciso di rimandare le vacanze e qualsiasi evento mondano per restare accanto a sua nonna e monitorare la sua salute.

Di fronte a questa scelta che evidenzia uno stresso legame con nonna Blandina, i fan si sono commossi per i forti sentimenti che Benedetta Rossi.