Conoscete la moglie dello chef e conduttore Alessandro Borghese? Ecco chi è la bellissima Wilma

Tutti conoscono lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese, ma in pochi sanno chi è la donna della sua vita: Wilma Oliverio.

“Eravamo partiti per un viaggio, poi in aereo. C’erano un po’ di turbolenze e alcune signore erano un po’ agitate perché l’aereo ballava parecchio. Così ho visto dei posti liberi e le ho detto “Wilma ci spostiamo?”, ma lei ha capito “Wilma ci sposiamo?” e mi è saltata addosso dicendo sì. Io ero un po’ sorpreso dal fatto che sono per spostarci c’era tutta questa emozione. Poi per non deluderla alla fine l’ho sposata”. Così Alessandro Borghese ha raccontato a Verissimo come ha chiesto la mano a Wilma Oliverio. Ma cosa sappiamo della moglie del popolare chef?

Chi è Wilma Oliverio

Bionda, altissima e dagli occhi azzurri, Wilma Oliverio è l’esatto opposto del marito Alessandro Borghese. Eppure, a vederli, si completano alla perfezione. Esattamente come yin e yang! Nata il 27 settembre 1975, a Telese Terme in provincia di Benevento, la moglie di uno dei cuochi più amati della TV è approdata sul piccolo schermo molto prima di lui. Siamo negli anni 90, e Wilma Oliverio si aggiudica il terzo posto a Bellissima ’92. Ma non si limita di certo a fare la modella: nel 1999 conduce il Tg Rosa su Odeon Tv e fa da valletta allo storico programma Ok Il prezzo è giusto.

L’incontro con Alessandro Borghese

Ed è proprio grazie a queste esperienze che ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito. Nel settembre del 2008 infatti, dopo essersi spostata nel settore commerciale della Digital Bros, lavora al videogioco Cooking Mama e cercava uno chef giovane e brillante. Alessia Ventura, che avevo incontrato proprio a Ok Il prezzo è giusto, la mette in contatto con Alessandro Borghese. Meno di un anno dopo, nel luglio 2009, le nozze.

Tra amore, famiglia e lavoro

Dalla loro unione, nascono due figlie: Arizona e Alexandra. Durante la sua partecipazione al programma di Silvia Toffanin, il conduttore di 4 ristoranti ha addirittura confessato come sia proprio lui a detenere il diritto di scegliere il nome delle figlie femmine. Ma oltre a realizzare il suo sogno d’amore, Alessandro Borghese ha stravolto anche la vita lavorativa di Wilma Oliverio. Dalla Digital Bros, infatti, è passata a gestire la AB Normal, società che si occupa delle attività del marito, dai programmi tv ai ristoranti.

LEGGI ANCHE: Ecco chi paga il conto a 4 Ristoranti”. Né Alessandro Borghese, né la produzione: la verità

Alessandro Borghese e Wilma Oliverio oggi

Dopo più di 10 anni di matrimonio, nulla è cambiato nella vita di Alessandro Borghese e Wilma Oliverio. La loro intesa continua a essere forte ed è chiaramente testimoniata dai numerosi scatti che lo chef ama condividere sui suoi profili social. Nonostante il tempo, basta guardare appena un paio di foto per rendersi conto di come la loro relazione sia tuttora vivace e scoppiettante! Entrambi adorano prendersi in giro e divertirsi insieme, risultando una coppia esplosiva ma perfetta che continua ad amarsi proprio come il primo giorno!