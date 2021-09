Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 settembre: Fiorenza fa pedinare Ludovica e Marcello

Nella serie televisiva italiana, Il Paradiso delle Signore stanno andando in onda le repliche in attesa della nuova stagione: cosa andremo a vedere nella puntata in onda oggi, mercoledì 8 settembre?

I veri appassionati numero uno de Il Paradiso delle Signore, conoscono a menadito ogni episodio di tutte le stagioni mentre per chi volesse fare un ripassone, prima del grande ritorno, sono in onda le repliche dallo scorso 28 maggio 2021.

E’ alle porte la sesta stagione di una delle serie televisivi che più piace al pubblico italiano, proponendo situazioni e vicende ambientate nella città di Milano negli anni Sessanta: il taglio del nastro ci sarà il prossimo lunedì, 13 settembre. Intanto, però, ci si rinfresca la memoria con le vecchie puntate già andate in onda.

Che cosa andremo a vedere nella puntata che andrà in onda oggi, 8 settembre? Al centro dell’episodio ci sarà in primis Fiorenza, poi successivamente la trama si sposterà su Rocco mentre tra Marta e Vittorio succederà qualcosa di speciale. Scopriamolo insieme.

Fiorenza fa pedinare Ludovica e Marcello: cosa succederà?

Nella puntata di oggi, 8 settembre, vedremo come Fiorenza metterà in atto il suo piano diabolico, ovvero quello di vendicarsi di Ludovica e rovinare la donna.

A questo punto, nell’episodio, Fiorenza sarà disposta a tutto pur di rovinare il buon nome della Brancia. Così la donna, avendo scoperto la relazione che c’è tra Ludovica e Marcello, decide di pagare una giornalista di gossip per seguire i due fidanzati e far uscire sui giornali la loro storia d’amore.

L’obiettivo della Gramini è quello di riacquistare il potere nel Circolo perché, quando questa relazione sarà resa pubblica, Fiorenza riavere il suo posto di vicedirettrice al Circolo mentre Ludovica, una volta resa nota la sua storia d’amore con un ex carcerato, sarà nel ciclone dello scandalo e i soci del Circolo l’allontaneranno vietandole di rimetterci piede.

Così la giornalista di gossip, incaricata di seguire Ludovica e Marcello, sta raccogliendo prove di questa relazione per poter scriverci un articolo e far scoppiare così lo scandalo.

Cosa succede tra Marta e Vittorio?

Mentre Fiorenza è impegnata nel suo diabolico piano contro Ludovica, la trama della puntata di oggi sposta l’attenzione anche su Rocco che, dopo aver scoperto le intenzioni del suocero, decide di andarsene in Sicilia e convincerlo sul dare l’ok al matrimonio. Nonostante tutto, però, loro si rifiuteranno di tornare al paese.

Intanto, per, qualcosa di speciale sta accadendo tra Marta e Vittorio. Dopo la fine della loro storia d’amore, una notizia che ha sconvolto la Rossi, la giovane Marta decide di organizzare un pranzo d’addio prima della sua partenza e salutare così tutti i suoi familiari.

Questo pranzo, però, sarà galeotto perché accadrà qualcosa di davvero sorprendente tra lei e Vittorio. Di cosa si tratta? Non ci resta che seguire la puntata di oggi e scoprirlo.