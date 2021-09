Una Vita, anticipazioni mercoledì 8 settembre: Genoveva si scaglia contro Felipe

Come di consueto nel primo pomeriggio di mercoledì 8 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che si verificheranno ad Acacias.

Ideata da Aurora Guerra, Una Vita è una delle telenovela di maggiore successo degli ultimi anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori in Spagna e in Italia grazie ad affascinanti avventure e coinvolgenti storie d’amore. Nonostante l’annuncio della chiusura da parte della produzione nei mesi passati, la serie continua a intrattenere i telespettatori curiosi del destino riservato ai protagonisti e abitanti di Acacias.

Genoveva ha sete di vendetta

Genoveva dopo aver ingiustamente incastrato il marito Felipe per un’accusa di stupro grazie all’aiuto di Laura, continua a progettare il suo losco piano per vendicarsi dell’Alvarez-Hermoso. Per questo motivo si introdurrà nel suo ufficio allo scopo di rubare delle chiavi e alcune lettere scritte e firmate dall’ormai defunta Marcia.

Il piano di Genoveva

La Dark Lady è totalmente accecata dalla vendetta. La donna è infatti convinta che il suo malore e la conseguente perdita del bambino che portava in grembo siano stati causati proprio da Felipe, e adesso non gliela vuole far passare liscia. L’avvocato una volta rientrato nello studio non troverà le vecchie missive inviategli da Marcia ma anzi ne riceverà di nuove firmate dalla compianta Sampaio.

La reazione di Felipe

Ovviamente si tratta di un piano di Genoveva che conoscendo il marito sa che queste lettere lo faranno impazzire. E in effetti non appena trovate le nuove missive Felipe perde la testa. L’avvocato consapevole che si tratti di un piano della Salmeron deciderà di bruciare le lettere e cambiare la serratura di casa mentre la Dark Lady continuerà a screditarlo pubblicamente.