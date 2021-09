Beautiful, anticipazioni 8 settembre: la verità di Steffy e la sua dipendenza

Nuovo appuntamento con Beautiful, la soap opera americana che tiene compagnia al pubblico italiano dal 1990: tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 settembre 2021.

Era il 4 giugno del 1994 quando Beautiful approdava per la prima volta su Canale 5 attirando sin da subito l’attenzione dei telespettatori italiani. Da allora, la soap opera americana creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, è stata una delle più seguite di sempre. Intrighi, relazioni sentimentali, intrecci familiari hanno animato Beautiful che, ancora oggi, tiene incollati al piccolo schermo milioni di appassionati.

Puntata dopo puntata, le vicende che caratterizzano la soap opera si fanno sempre più affascinanti e i fan non aspettano altro che di conoscere le anticipazioni degli appuntamenti successivi. Secondo quanto si apprende, nella puntata di oggi 8 settembre di Beautiful, i riflettori saranno puntati Steffy, in una situazione critica a causa della mancanza di antidolorifici, e sui rapporti tra quest’ultima e Liam e Hope. Ma non solo…

Beautiful, anticipazioni: Liam e Hope da Steffy

La grave crisi che sta colpendo Steffy sta tenendo tutti con il fiato sospeso, i familiari e i vicini ne soffrono particolarmente mentre l’unico che ne trae giovamento è il cinico e spietato fratellastro Thomas.

Liam è particolarmente in apprensione per la donna tanto che il suo lavoro ne sta risentendo, ma Bill si mostra comprensivo e solidale nei suoi confronti.

Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi 8 settembre 2021 di Beautiful, Hope si recherà a casa di Steffy per restituirle la figlia Kelly, rimasta con lei e con Liam qualche giorno in più rispetto al previsto.

Se la coppia ha agito a fin di bene poiché Steffy non era in grado di occuparsi della piccola a causa dei postumi dell’incidente, la reazione della donna non sarà delle migliori.

Quale atteggiamento verrà riservato a Hope non appena arriverà a casa di Steffy?

Beautiful, anticipazioni: Ridge pensa a Brooke

Le anticipazioni sulla puntata dell’8 settembre di Beautiful, inoltre, raccontano che l’attenzione sarà concentrata anche su Ridge e Brooke.

L’uomo continua a non riuscire a dimenticare i sentimenti confessati da Brooke per Bill, ma a minare il rapporto tra i due ci penserà Quinn.

Quest’ultima, che è riuscita a dividere Ridge da Brooke facendo sì che lui sposasse Shauna a Las Vegas, continuare a remare contro i due amanti.

A metterla in guardia ci penserà proprio Brooke che, durante un duro confronto con Quinn e la Fulton, assicurerà che i rapporti tra lei e Ridge si risolveranno e che Shauna farà rientro nel suo paese di origine quanto prima.