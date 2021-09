Angelo Donati si confessa: “Con Milly Carlucci? Ci possono essere dei momenti poco brillanti”

Milly Carlucci e Angelo Donati: i dettagli di una storia d’amore lunga una vita tra figli, televisione e desiderio di andare avanti insieme.

Conosciuta al pubblico televisivo come showgirl, conduttrice di numerosi programmi televisivi per le reti Rai e Mediaset, nonché attrice e cantante, Milly Carlucci ha portato al successo numerose trasmissioni, come Ballando con le stelle, il più longevo varietà della Rai in onda dal 2005. Audace e determinata, è entrata nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima senza paura, riuscendo a vincere le sfide di un mondo spesso insidioso. La sua carriera e il suo impegno sul piccolo schermo sono noti al grande pubblico, ma in pochi conoscono la persona che le è stata accanto in tutti questi anni: il marito Angelo Donati.

La storia tra Milly Carlucci e Angelo Donati

La conduttrice e l’ingegnere sono sposati dal 1985 e hanno costruito insieme una splendida famiglia, arricchita dalla presenza dei figli Angelica, avuta nel 1986, e Patrick, nato nel 1991. La storia tra Milly Carlucci e Angelo Donati ha il sapore delle relazioni vecchio stile, in cui i rapporti si basano sulla fiducia, l’onestà e il sostegno reciproco: la ricetta perfetta per un matrimonio duraturo.

Un amore a dir poco longevo

È proprio così, infatti, che Milly Carlucci e Angelo Donati sono riusciti a superare tutti questi anni insieme senza mai allontanarsi l’uno dall’altra. Proprionel corso di un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha confessato: “Stiamo insieme da 38-39 anni ormai. Non c’è un segreto, è capirsi, parlarsi, quotidianamente succedono tante cose e in queste tante cose non perdere di vista che chiaramente ci possono anche essere dei momenti meno brillanti…”.

L’amore per i figli

In questo modo, Milly Carlucci e Angelo Donati hanno vinto qualsiasi difficoltà, consapevoli che i rapporti non sono fatti solo di felicità e gioia ma anche di incomprensioni, sbagli e paure. Un percorso che hanno sempre affrontato nel nome della condivisione, credendo costantemente l’uno nell’altra. E dove loro due non bastavano, ci sono stati i figli: sono stati loro a rappresentare una grande fonte di forza, tanto che la nota conduttrice avrebbe desiderato averne un terzo.

Le parole di Milly Carlucci

Una scelta, tuttavia, non condivisa dal marito Angelo Donati. “Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”, ha rivelato sulle pagine del settimanale Oggi. La conduttrice, comunque, non si è certo fermata. Anche se non ha potuto realizzare il suo desiderio di allargare la famiglia, ha continuato a prendersi cura di Angelica e Patrick. Per non parlare della carriera in televisione: a breve, infatti, prenderà il via la 16esima edizione di Ballando con le Stelle, che vedrà ancora una volta Milly Carlucci alla guida dei vip ballerini. Uno spettacolo unico e imperdibile che deve il suo successo anche alla maestria della sua storica conduttrice!