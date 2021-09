Nancy Brilli racconta il suo privato: “Il rischio? La zitelleria”

Nancy Brilli fa riflettere sulle problematiche dell’amore, attraverso un audio che parla della “singletudine”. L’attrice, che ha alle spalle due matrimoni e che è stata per tanto tempo al fianco di Ivano Fossati, oggi non è fidanzata, parla di Athos e fa sapere di credere ancora nell’amore. Ecco i suoi ex

I successi e i dolori di Nancy Brilli

Nata a Roma nel 1964, Nancy Brilli è una delle attrici più famose d’Italia. La sua carriera è costellata da diverse collaborazioni con importanti registi, nonché da numerosi premi. Oltre alle gioie e alle soddisfazioni che il suo mestiere le dona, Nancy ha dovuto fare i conti nel suo passato, anche con momenti particolarmente difficili, come la perdita della madre a soli 10 anni e un tumore all’utero. “Ero convinta di essere sterile ma, grazie alle cure specifiche, ho coronato il mio sogno. Quando ho scoperto di essere incinta ho creduto fosse un miracolo”, ha raccontato qualche tempo fa a Domenica Live.

La vita sentimentale di Nancy Brilli è caratterizzata da storie importanti finite a volte anche con estrema sofferenza. Quella più famosa riguarda il cantautore Ivano Fossati. “La nostra è stata una storia molto passionale – ha fatto sapere in passato a Libero – era un grande amore, se rinascessi lo vorrei rivivere, ma vorrei anche che finisse perché è stato troppo sofferto: troppi litigi, troppi dispetti, troppa gelosia. E poi mi ha lasciato sola in un momento in cui stavo male fisicamente e questo mi ha fatto sentire sola”.

Single è ok ma è bello sentirsi innamorati

Saranno le troppe delusioni, sarà che ad un certo punto della propria vita, per alcuni si sta meglio da soli, che Nancy Brilli per la rubrica Brilli se vuoi di Leggo.it ha deciso di parlare proprio della singletudine?

“Athos è single. Chissà perché se sei single pensano tutti che tu sia solo. Non è la stessa cosa. La singletudine può essere piena zeppa di affetti, amori, emozioni, dice. E ci ha ragione. La solitudine non desiderata è brutta e fa paura.”

Esordisce così il monologo della bellissima attrice vincitrice di un David di Donatello. Poi prosegue: “Vuoi mettere invece alzarti la mattina farti un bel sorriso e darti il buongiorno, oppure decidere che ti rode e non doverne dar conto a nessuno. Niente cattivi umori, niente mutismi intorno. Accanto solo gente molto scelta, e magari tipetti pelosi a quattro zampe. ”

Le parole proseguono e Brilli ad un certo punto avanza un eventuale pericolo: “Il rischio, a lungo andare, io credo, è la zitelleria. Certo, mi guardo intorno e scorgo poche coppie in armonia. Troppo rari anziani per mano, che mi scappa subito la lacrima. Non so, Athos, forse hai ragione tu. Ma non è tanto bello, sentirsi innamorati? Fossi in te non mollerei così.”

Nancy Brilli è stata sposata per due volte: la prima volta con il collega Massimo Ghini, 1987 al 1990. In seguito con il regista Luca Manfredi, con il quale è stata fino al 2002. Dalla loro unione nel 2000 è nato il figlio Francesco. Dopo il fallimento dei due matrimoni , Nancy ha avuto una relazione con Roy De Vita, un celebre chirurgo plastico, ma la coppia si è separata poco prima di convolare a nozze.