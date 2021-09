Grande Fratello Vip, il clamoroso scivolone di Sonia Bruganelli: “Questo concorrente non lo conosco”

Sonia Bruganelli è nota sia per essere la moglie del bravissimo conduttore Paolo Bonolis e sia per lavorare dietro le quinte della Mediaset. A breve la vedremo dall’altro lato della telecamera nel ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Di recente ha realizzato delle simpatiche Instagram stories per fare dei commenti su alcuni concorrenti con l’amica. Ecco cosa hanno detto.

I commenti di Sonia Bruganelli sul cast

Sonia Bruganelli affiancherà Alfonso Signorini nella nuova edizione del reality più seguito dagli italiani. Accanto a lei ci sarà Adriana Volpe e insieme sostituiranno Pupo ed Antonella Elia. Commenteranno le dinamiche che si verranno a creare all’interno della casa tra i concorrenti del cast. Non a caso la maggior parte del pubblico crede che ci saranno fuoco e fiamme tra le due giovani della casa, ovvero Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Una cosa è certa: non mancheranno i colpi di scena. Sonia Bruganelli ha dichiarato di essere entusiasta per questa nuova avventura televisiva e di recente ha realizzato una serie di storie per commentare con l’amica il cast del reality. Si sono soffermate soprattutto su un concorrente che ha ottenuto visibilità per aver partecipato qualche mese fa a un programma da sapore estivo. Ecco di chi si tratta.

“Vorrei conoscere la mamma di questo ragazzo”

Sonia Bruganelli ha ripreso con il cellulare l’amica mentre stava osservando dal suo i membri del cast. Ha riconosciuto Katia Ricciarelli, Francesca Cipriani e Thomas Casella. Per quanto riguarda gli altri ha dichiarato di non conoscerli e ha dato per scontato che i ragazzi fossero dei tronisti. Il motivo? Sono belli al punto tale da togliere il fiato a chiunqueo. Poi a un certo punto si sono focalizzate su Tommaso Eletti, il più giovane di questa edizione. Ha partecipato a Temptation Island con l’ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Le cose non sono andate bene tra loro, dunque si sono lasciati e adesso Tommaso è pronto per rimettersi alla prova davanti alle telecamere. Sonia ha dato una simpatica descrizione del ragazzo all’amica dato che non sa nulla sul suo conto: “Tommaso è di Temptation Island…Lui e Katia Ricciarelli sono gli unici famosi del cast. Sai che stava con una dell’età della madre ed era geloso…vorrei conoscere la mamma di questo ragazzo perché avrà tanto da dire”, ecco la simpatica richiesta che ha fatto la moglie di Bonolis.

Un bellissimo attore al Gf Vip

Le fan di Alex Belli potranno fare i salti di gioia perché a breve lo vedranno in questa nuova avventura televisiva. Le concorrenti sicuramente impazziranno per la il suo fascino indiscusso. Purtroppo per loro Alex è innamoratissimo della moglie Delia Duran, dunque non avrà occhi per nessuno se non per lei. Se non altro potranno puntare sugli altri bellissimi della casa.

