Grande Fratello, lutto fulminante per la protagonista: l’addio inaspettato e doloroso

Esistono dei momenti, nel corso della vita di ognuno di noi, in cui dobbiamo fare i conti con il dolore della perdita. Nella notte tra il 29 e il 30 agosto, un’ex concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello è stata colpita da un terribile lutto.

I fan del reality sicuramente ricorderanno Rebecca De Pasquale la quale, con la sua storia, ha commosso e conquistato centinaia dei telespettatori. Solo una settimana fa, il sorriso contagioso sul volto di Rebecca si è spento, lasciando spazio alle lacrime e al dolore per la perdita della sua mamma. Ecco il tragico annuncio fatto dall’ex gieffina.

Il dolore di Rebecca

La famiglia è, senza dubbio, il punto di riferimento primario nella vita di ognuno di noi. Litigi, scontri generazionali, incomprensioni… niente di tutto questo potrà mai annullare l’amore di un figlio verso i propri genitori e viceversa. Le mamme, i papà, gli zii e i nonni, tuttavia, non vivono per sempre, e nonostante il ciclo vitale sia ormai lo stesso da migliaia di anni, non si è mai pronti a dire addio ai propri cari. Gli ultimi giorni dell’estate 2021 di Rebecca De Pasquale verranno annoverati, senza dubbio, tra i più brutti della sua vita in quanto, nella notte tra il 29 e il 30 agosto, è venuta a mancare la sua mamma, Bettina.

L’ex gieffina ha deciso di condividere questo brutto momento anche con i suoi follower, attraverso la pubblicazione di un post sul suo account Instagram. Ecco le sue parole: “Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, e ora piango, ma nello stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò sempre le tue parole: riguardati, non farmi stare col pensiero, mamma bella bettina guardami da lassù, dammi forza ora di essere forte e di dare forza. Una forte ulcera allo stomaco ti ha portata via come fulmine. Perdona i miei capricci ti sognerò vero?”.

Un percorso speciale

Durante la sua partecipazione alla quattordicesima edizione del Grande Fratello, Rebecca De Pasquale ha scelto di raccontare il suo lungo percorso di transizione. L’ex gieffina, infatti, è nata con il nome di Sabatino, ma fin da molto giovane ha iniziato a non riconoscersi più nel suo corpo da uomo. Per un certo periodo della sua vita Rebecca, quando ancora si chiamava Sabatino, si è avvicinata alla chiesa e si è unità ai monaci benedettini con il nome di don Mauro. All’età di 21 anni, però, la De Pasquale decise di lasciare il convento, tornare a casa e parlare con i genitori del proprio disagio interiore. Da quel momento, Rebecca ha iniziato il suo percorso di transizione, il quale l’ha condotta a diventare la donna che è oggi.

Oltre ad aver raccontato la sua storia all’interno della casa più spiata d’Italia, Rebecca ha deciso di scrivere un libro intitolato Io mi battezzo…Rebecca, del quale ha annunciato l’uscita sul suo profilo Instagram nell’aprile 2020.