Samanta Togni, perché ha lasciato Ballando con le Stelle: ”Ad un certo punto…”

I reali motivi che hanno spinto la ballerina, e oggi conduttrice, Samanta Togni ad abbandonare il programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, sono stati finalmente svelati. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’addio di Samanta Togni a Ballando con le Stelle

Lei è una delle ballerina e conduttrici più apprezzate dal grande pubblico. Dopo averla ammirata per anni sui migliori palcoscenici del mondo è diventata ballerina professionista a Ballando con le Stelle. Ha affiancato Milly Carlucci per tantissimi anni, sino al suo clamoroso addio, arrivato nel 2019. Qualche settimana fa, anche un altro storico volto del programma, Raimondo Todaro, ha deciso di lasciare il programma di Rai Uno. Ma perché Samanta Togni ha detto addio allo show di Viale Mazzini?

In una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, Samanta Togni ha cercato di spiegare i motivi dietro al suo addio ai suoi tantissimi fans. Ha raccontato: “Molti mi chiedono perché non farò più Ballando. Penso che nella vita ci sia un tempo per tutto e per me s’è fatta una certa”. Seppur in maniera ironica, la ballerina ha dunque spiegato che considera conclusa la sua avventura. Infatti, in seguito, si è dedicata ad altri progetti televisivi lontani dal mondo della danza.

Carriera di Samanta Togni

Classe 81, nata a Terni, Samanta Togni è figlia d’arte. I suoi genitori, Sandro Togni e Loredana Camilli, sono infatti due ballerini. Già a 13 anni inizia a conquistare podi e trofei ai concorsi internazionali di ballo, sino a quando – non ancora maggiorenne – decide di trasferirsi negli Stati Uniti. Qui, insieme al collega ucraino, Maksim Chmercovskiy, formerà una delle coppie di ballo più famose del mondo. Nel 2005 entra nel cast di Ballando con le Stelle: nella sua prima stagione balla accanto al compianto Fabrizio Frizzi.

Sale sul podio più alto del programma condotto da Milly Carlucci nel 2016, in coppia con l’attore Iago Garcia. Dopo l’addio a Ballando con le Stelle, debutta alla conduzione de I Fatti Vostri, al fianco di Giancarlo Magalli. Dal febbraio scorso, conduce su Rai Uno, Domani è Domenica.