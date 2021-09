Cristina Parodi arriva alla Mostra di Venezia: abito lungo e bianco, come si è presentata l’ex conduttrice di Verissimo

Non solo professionalità ma soprattutto fascino e charme per la bellissima giornalista Cristina Parodi che, presente a Venezia, appare meravigliosa nel suo look.

La giornalista Cristina Parodi ha creato un’intera carriera sul talento, la professionalità e la serietà del suo lavoro nel campo della comunicazione. Il suo stile di conduzione è da sempre stato molto apprezzato dal pubblico, sia per la sobrietà che per l’attendibilità del lavoro svolto che hanno reso la Parodi una leader nel settore del giornalismo.

Dopo essere stata alla guida del TG5, la prima testata di canale 5, Cristina Parodi ha deciso di abbandonare la conduzione per cimentarsi in altre esperienze, tra le quali diversi programmi di intrattenimento. Anche in quel caso la talentuosa Cristina è arrivata alle vette più alte del successo, in particolare con il programma di Verissimo, lasciando poi il testimone ad un’altra eccellente collega, Silvia Toffanin.

Oltre il giornalismo e la scrittura, però, Cristina Parodi coltiva un’altra grande passione per la moda che la vedono impegnata come imprenditrice di un brand creato da lei ed un’amica. Effettivamente la Parodi, anche per quanto riguarda gli outfit, si è sempre distinta per la sua grande eleganza. Ecco, ora, il look scelto da Cristina per il suo fine settimana veneziano.

Cristina Parodi è meravigliosa a Venezia

Il look che la giornalista ha scelto per calcare il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia è all’insegna del bon ton, allo stesso tempo molto cool ma anche molto elegante.

Cristina Parodi indossa un fantastico abito lungo, in raso, color bianco con un ampia scollatura e con delle maniche lunghe a sbuffo. Anche l’apertura della gonna è molto generosa, mettendo in mostra le sue gambe perfette e il tutto è impreziosito da elegantissime scarpe a decoltè con degli strass.

A colpire è anche il suo nuovo taglio di capelli: Cristina Parodi resta fedele al suo castano naturale ma ha vivacizzato con qualche lieve colpo di sole, non eccessivo ma che rende più radioso il suo incarnato. L’acconciatura della Parodi è quella di un caschetto pari, dando un taglio ai capelli, con delle onde molto morbide e la riga centrale. Sicuramente la bellissima giornalista lancerà quella che è la nuova tendenza dell’autunno 2021.

La dedica della Parodi su Instagram

La giornalista, a Mostra conclusa, pubblica una foto sua e della sua cara amica ‘Robertina 66’, questo il nome social, sul suo profilo Instagram. All’amica rivolge una dolcissima dedica in nome del loro rapporto che grazie alla condivisione rende il lavoro il lavoro molto divertente.

Cristina Parodi racconta velocemente questo week end veneziano all’insegna di tanti chilometri fatti a piedi, momenti di relax pochissimi, come il sonno e il mangiare e migliaia di persone incontrate nella bellissima cornice di Venezia, una città unica al mondo.

LEGGI ANCHE : Cristina Parodi, avete mai visto la figlia? Una bellezza disarmante

LEGGI ANCHE : Benedetta e Cristina Parodi, avete mai visto la cugina? Super vip famosissima

La giornalista conclude, così, la sua esperienza alla Mostra del Cinema di Venezia sicuramente stanca ma felicissima dell’esperienza vissuta e con un look sempre ineccepibile. Ecco che nel selfie scattato con la sua amica, oltre ogni bellezza, ad irradiare la foto è il loro sorriso.