Ispettore Coliandro 8, nuova stagione: cast, data di inizio e trama | Tutto quello che c’è da sapere

Sta per avvicinarsi la data in cui verrà trasmesso in anteprima l’Ispettore Coliandro, ecco cosa vedere nelle prossime puntate della nota serie tv arrivata all’edizione numero 8, ecco il cast del poliziesco su Rai 2 con tutte le novità ed i protagonisti attesi.

Le ultime novità

Partirà il prossimo 15 settembre la nuova serie de L’Ispettore Coliandro, per la prima puntata delle quattro previste per l’ottava edizione della produzione dei Manetti Bros. I nuovi episodi, a meno di modifiche dell’ultimo momento, verranno trasmesse ogni mercoledì in prima serata su Rai 2. L’ultima era invece stata prodotta 3 anni prima, mentre quella inaugurale risale al 2006, da allora ha sempre riscontrato un buon successo tra i critici ed i numerosi spettatori televisivi.

A partire dalla prima puntata vi saranno delle novità, nell’episodio intitolato Intrigo maltese vedremo Sabrina Impacciatore, in quello successivo vi sarà la partecipazione straordinaria di Kabir Bedi, nella terza e quarta vedremo rispettivamente Nicoletta Romanoff ed Elena Sotgiu. La serie sarà prodotta per la prima volta da una donna, vale a dire Milena Cocozza, la quale si alternerà in regia con i fratelli Manetti.

I prossimi protagonisti dell’Ispettore Coliandro

Per quanto riguarda invece il cast principale, il protagonista sarà ancora una volta lo sbadato Coliandro, il quale riesce in ogni caso a risolvere i casi nonostante i numerosi errori. L’ispettore bolognese viene interpretato da 15 anni dall’attore napoletano Giampaolo Morelli. Confermato in buona parte il cast fisso della serie televisiva, da Veronika Logan ad Alessandro Rossi, passando per Paolo Sassanelli, dovrebbe invece non esserci Giuseppe Soleri, vale a dire l’agente Gargiulo, per via di altri impegni.

Tutto pronto dunque per la partenza dell’ottava edizione de L’Ispettore Coliandro, a partire dal 15 settembre per un totale di 4 episodi, verranno proposte le nuove puntate in antemprima. Girato come ogni stagione a Bologna, la produzione del poliziesco è affidata a Rai Fiction, mentre l’idea della serie è arrivata dal noto scrittore Carlo Lucarelli. L’ultima puntata è invece prevista mercoledì 6 ottobre, salvo cambi vari nei palinsesti di Rai 2.