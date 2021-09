Beautiful, anticipazioni lunedì 6 settembre: il losco piano di Thomas

Come di consueto nel primo pomeriggio di lunedì 6 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Arrivata in Italia nel 1990 dapprima su Ra i2 e dal 1994 su Canale 5, Beautiful è una delle soap opera di maggiore successo in tutto il mondo distribuita in circa 100 paesi e con una media di 35 milioni di telespettatori giornalieri. In più di 30 anni il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di affezionarsi ai personaggi diventati delle vere e prorie celebrità.

Il losco piano di Thomas

Thomas, dopo aver provato ad aiutare sua sorella Steffy, adesso proverà a convincerla che il suo malessere e la sua instabilità sono principalmente dovute all’assenza di Liam nella sua vita. L’obiettivo del fratello è quello di portare la donna a odiare la sua storica rivale, Hope, che dopo averle portato via l’uomo della sua vita le sta anche rubando l’affetto della figlia. Insomma sembra che Thomas non si voglia risparmiare ma la stilista si lascerà convincere dalle sue parole?

Bill è furioso con Liam

Steffy fa ancora fatica a riprendersi dall’incidente, inoltre gli antidolorifici l’hanno gettata in uno stato confusionale e rischia di essere assuefatta dalle sostanza a base di oppiacei. Nel frattempo Liam continua a fare avanti e indietro dalla casa coniugale a quella sulla scogliera, dove la stilista sta trascorrendo questo periodo non facile. Si tratta di una situazione familiare decisamente critica che porterà il Forrester ad essere distratto dalle questioni lavorative, proprio per questo motivo Bill si arrabbierà per il comportamento del figlio. Nonostante ciò una volta compreso il momento l’uomo lo perdonerà invitandolo a stare vicino alla stilista.

LEGGI ANCHE—>Beautiful, anticipazioni americane: la morte di una delle protagoniste sconvolge il grande pubblico

Thomas non è mai cambiato

La vicinanza di Thomas a Steffy illuderà Ridge, che il giovane voglia riscattarsi e fornire supporto alla sorella. Ma lo stilista pian piano rivelerà le sue reali intenzioni e proverà in tutti i modi a manipolare Steffy per raggiungere i suoi scopi. La donna riuscirà a comprendere il malvagio piano del fratello o si lascerà usare?