Una Vita, anticipazioni lunedì 6 settembre: Felicia ha intenzione di rovinare tutto

In attesa del nuovo episodio di Una Vita, in onda nel primo pomeriggio di lunedì 6 settembre, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che si verificheranno ad Acacias.

Ideata in Spagna da Aurora Guerra, Una Vita è una delle telenovela di maggiore successo degli ultimi anni, in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori che adesso sono curiosi di scoprire il finale riservato ai protagonisti della serie, dopo l’annuncio della chiusura nei mesi scorsi. Attualmente sono state prodotte 7 stagioni per un totale di 1483 puntate.

Il rapporto tra Camino e Anabel

Camino è indubbiamente uno dei personaggi più liberi della serie, in grado di amare chiunque al di là del fato che siano uomini o donne. Tuttavia la sua indole è frenata dalla madre, Felicia, che dopo aver impedito in tutti i modi la relazione di sua figlia con Maite adesso è pronta a intervenire nel rapporto tra Camino e la disinibita Anabel, per evitare che si possa ripetere una situazione simile.

Felicia ha intenzione di rovinare tutto

A causa della madre, Camino è costretta a un rapporto senza amore da cui non può svincolarsi. Nonostante ciò la giovane prova ad affrontare il suo matrimonio con serenità evitando distrazioni. L’arrivo di Anabel sconvolge però i piani e suscita la preoccupazione di Felicia che prova in tutti i modi a impedire quello che attualmente è un semplice rapporto di amicizia.

L’intervento di Felicia

La frequentazione di Anabel sembra aver fatto rinascere Camino, che negli ultimi giorni è felice e spensierata. La serenità della figlia preoccupa Felicia che interviene tempestivamente decidendo di affrontare la figlia di Marcos mettendola in guardia e ricordandole che Camino è sposata. Come reagirà la giovane donna?