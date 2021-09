Ancora in onda le repliche di una delle serie televisive italiane di maggior successo, a Il Paradiso delle Signore oggi, 6 settembre, vedremo come Gabriella prenderà una importante decisione.

Il pubblico appassionato di Il Paradiso delle Signore scalpita in attesa delle nuovissime puntate della sesta stagione della serie televisiva italiana, che taglieranno il nastro lunedì 13 settembre 2021.

In attesa delle nuove trame e vicende che coinvolgeranno i protagonisti della soap, il pubblico si rinfresca la memoria attraverso le puntate di replica che stanno andando in onda su Rai 1 e continueranno fino al 10 settembre.

Stando alle anticipazioni, quindi, di quest’ultima settimana di repliche, vedremo come Vittorio ripenserà all’addio con Marta mentre Rocco sarà felicissimo per la sua carriera come ciclista. La vera attenzione, però, nella puntata di oggi, 6 settembre, è rivolta alla protagonista Gabriella, la quale prenderà una decisione davvero molto importante. Di cosa si tratta?

Il Paradiso delle Signore: Gabirella prenderà una decisione importante

Nella puntata di oggi, 6 settembre, tutto si concentra sulla proposta che Cosimo ha fatto a Gabriella. Infatti l’uomo le ha chiesto di trasferirsi con lui a Parigi per lavorare con Defois. Ovviamente è questa una scelta importante che andrebbe a stravolgere la vita di Cosimo e Gabriella.

Di fronte a questa richiesta, però, la donna non sembra essere pronta e intenzionata a cambiare la sua vita e sarà tormentata dal prendere una decisione importante, propensa a rifiutare di trasferirsi e decidendo di restare al Paradiso.

Intanto, però, decide di temporeggiare e prende tempo prima di fare la sua scelta e, durante questo arco temporale, verrà a scoprire che i Conti stanno per lasciarsi.

Fiorenza viene smascherata

Una puntata ricca di colpi di scena, oltre la decisione presa da Gabriella la vicenda si sposta su Fiorenza. La donna, infatti, sta attivando un piano diabolico in cui assumerà una giornalista di gossip per metterla sulle tracce di Ludovica e Marcello.

Purtroppo per Fiorenza, però, il suo piano si rivela un buco nell’acqua perché sia Ludovica che Marcello scopriranno quanto tramato dalla donna alle loro spalle, rovinandole i piani.

Così Fiorenza viene messa con le spalle al muro da Marcello, il quale affronterà la donna a duro muso imponendole di rinunciare ai suoi piani diabolici. La donne, a questo punto, non avendo vie di scampo decide di tralasciare il suo piano e, finalmente, Ludovica e Marcello possono coronare il loro amore e progettare la loro vita insieme, con serenità e felicità.

Intanto l’attenzione della puntata de Il Paradiso delle Signore si sposta su Rocco. In primis l’uomo aveva scoperto l’ultimatum del padre di Maria e cercherà di provare a convincerlo a permettere il matrimonio con la ragazza anche senza un trasferimento in Sicilia.

LEGGI ANCHE : Il Paradiso delle Signore, vita e curiosità su Nicola Rignanese, l’attore che interpreta Giuseppe

LEGGI ANCHE : Paradiso delle Signore, attrice in ospedale: malore improvviso

Intanto, però, Rocco sarà in procinto di sottoscrivere un contratto con la società ciclistica capitolina, un momento di grande soddisfazione per lui e, per l’occasione, deciderà di partire per la Sicilia per parlare con il suocero,