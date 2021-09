Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ritorna nel suo salotto: anticipazioni e ospiti della prima puntata stagionale

All’alba della seconda settimana di settembre Pomeriggio Cinque, storico show pomeridiano condotto da Barbara D’Urso è pronto a tornare. Scopriamo tutte le novità di questa nuova stagione.

Nel pomeriggio di lunedì 6 settembre a partire dalle 17:35 si darà il via alla nuova stagione di Pomeriggio Cinque, talk show condotto da Barbara D’Urso tra i più seguiti del piccolo schermo. Come da ormai 13 anni il programma accompagnerà i telespettatori durante tutta la settimana fino al venerdì. La prima novità per questa nuova edizione riguarda la durata che è stata ridotta da 90 a 70 minuti.

Tutte le novità di Pomeriggio Cinque

Ma le novità non finiscono qui. Infatti dopo una stagione zoppicante durante l’anno passato, Pomeriggio Cinque è stato sottoposto a un profondo rinnovo a partire dalle grafiche e dalla sigla. Inoltre secondo quanto anticipato a cambiare saranno anche i contenuti del programma che a differenza di quanto accaduto finora lasceranno molto più spazio all’informazione e all’attualità eliminando totalmente il tempo dedicato all’intrattenimento. Immancabili saranno le storie sociali e di cronaca raccontate in pieno stile Barbara D’Urso, che rappresentano il vero punto di forza dello show.

Le parole di Barbara D’Urso

La padrona di casa, Barbara D’Urso in una recente intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni a proposito dell’inizio di questa nuova stagione, ha dichiarato: ” […] Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità.”

LEGGI ANCHE—>Ex gieffina e conduttrice si scaglia contro Barbara D’Urso: “Quanto può essere bugiarda una persona?”

Un nuovo programma in arrivo?

Inoltre Barbara ha anche accennato a un possibile progetto futuro proprio su Canale 5 che riguarderebbe un format di intrattenimento da trasmettere in prima serata. Purtroppo però la conduttrice non ha potuto dire di più trattandosi di un progetto ancora in fase embrionale. In attesa di grandi novità non resta che aspettare le 17:35 per scoprire la nuova veste di Pomeriggio Cinque.