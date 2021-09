Monica Maggioni, chi è la giornalista al timone di Sette Storie | Vita privata e carriera

Conduttrice e giornalista di punta della Rai, Monica Maggioni è oggi al timone del programma Sette Storie, in onda su Rai 1 in seconda serata e giunto alla terza edizione.

Classe 1964, Monica Maggioni ha iniziato la sua carriera televisiva dopo aver conseguito la laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e una prima collaborazione con il quotidiano Il Giorno. L’incontro con il piccolo schermo è avvenuto nel 1994 con la prima assunzione a Euronews, mentre due anni dopo la Maggioni ha fatto il suo ingresso in Rai.

Dal 1996 la conduttrice, oggi volto di Sette Storie, collabora in maniera costante e proficua con la tv di Stato: è stata al timone del TG1 – prima per la redazione cronaca e poi per quella esteri – ha condotto Unomattina e Unomattina estate ed è stata inviata all’estero per importanti reportage in Sudafrica, Mozambico, Israele, Stati Uniti, Medio Oriente e Iraq. Una carriera solida e costellata di grandi successi e numerose onorificenze, tra queste il Premio Biagio Agnes per i reportage giornalistici nei teatri di guerra, Premio Giornalistico Internazionale S. Margherita Ligure per la Cultura e il Premio Teodolinda e Sperada, per l’impegno nel mondo dell’informazione televisiva.

Monica Maggioni, dalla direzione al piccolo schermo

La carriera di Monica Maggioni, tuttavia, non è stata sempre e solo davanti alle telecamere, ma la giornalista ha ricoperto ruoli importanti anche nella dirigenza Rai.

Nominata nel 2013 direttore del canale Rainews24, ha diretto per un breve periodo anche Televideo e da sette anni è a capo del portale online d’informazione Rainews.it che ha trasformato profondamente con un taglio di grande attualità.

Scelta come presidente Rai e vicepresidente di EBU – European Broadcasting Union – Monica Maggioni ha continuato ad interessarsi di informazione e, ad oggi, la troviamo al timone del programma in seconda serata Sette Storie, improntato sulle notizie di attualità poco approfondite dai media.

Lo show, andato in onda per la prima volta nel 2020 ha riscosso grande successo di pubblico tanto che, ad oggi, è alla sua terza stagione.

La Maggioni, infatti, è tornata ad occuparsi di Sette Storie lo scorso 12 luglio con la regia di Alessandro Capitani.

Leggi anche–>Alberto Matano e Mara Venier finalmente insieme alla conduzione: i due al timone del nuovo show di Rai Uno

Leggi anche–>Maurizio Costanzo furioso con la conduttrice, durissimo: “Mi lasci vivere in pace”

Monica Maggioni, il mistero sulla vita privata

Se la vita professionale di Monica Maggioni è conosciuta dai più, poco si sa di ciò che riguarda la sua sfera privata.

La giornalista e conduttrice Rai, infatti, ha sempre preferito mantenere il riserbo su ciò che non riguarda la sua professione.

Secondo alcuni, tuttavia, Monica Maggioni non sarebbe sposata e non avrebbe figli. Non si sa nulla, invece, della sua situazione sentimentale.