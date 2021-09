Avete mai visto la bellissima moglie del giornalista e conduttore Nicola Porro? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Le nostre emittenti televisive ci hanno sempre offerto un’ampia scelta di programmi da seguire: intrattenimento, varietà, gossip, informazione e molto altro. Una delle trasmissioni di punta della passata stagione è stata, senza dubbio, Quarta Repubblica, in onda ogni lunedì su Rete4 e condotta dal giornalista Nicola Porro.

Di lui conosciamo la sua dedizione e la sua passione per il lavoro che svolge, la volontà di portare sempre a galla la verità e lo stile inconfondibile con il quale conduce il proprio programma. Ma chi è Nicola Porro fuori dagli studi televisivi? E soprattutto, chi è la sua bellissima moglie? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Parola d’ordine: riservatezza

Sono tanti i volti i noti della televisione che scelgono di condividere sui social ogni aspetto della propria vita, da quello lavorativo a quello privato. Altrettanti, tuttavia, decidono invece di proteggere la propria privacy da gossip e pettegolezzi. Nicola Porro, molto attivo sui social anche grazie alla sua rubrica Zuppa di Porro, ha sempre tenuto per sé la sua sfera privata. L’unica cosa certa è che il giornalista sia sposato con una bellissima donna, e che con lei abbia avuto due meravigliosi bambini: Ferdinando e Violetta.

La donna che vedete accanto a Nicola in questo scatto, da lui stesso pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, è Allegra Galimberti, moglie e compagna di vita del giornalista. Anche Allegra è una persona molto riservata e, proprio per questo motivo, non è presente su nessun tipo di social network. Riguardo la loro storia e il loro matrimonio non è mai trapelato niente; sappiamo, però, che la donna lavora nel campo della moda e che, dopo (presumibilmente) tanti anni di matrimonio, guardando i loro sorrisi, insieme sono felici come se fosse il primo giorno.

Passione e dedizione

Non solo giornalista, ma anche conduttore, autore televisivo, professore e molto altro: Nicola Porro ha sempre dimostrato di svolgere le sue attività con impegno, passione, dedizione e professionalità. Nato a Roma il 27 settembre 1969, Nicola inizia il proprio percorso conseguendo la laurea in Economia e Commercio all’università La Sapienza, portando a casa un meritato 110 e lode.

Dopo gli studi, Nicola ha subito iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo. Tra i primi impieghi ottenuti, vi è anche quello presso il quotidiano Il Foglio, per il quale ha curato per tre anni Il Foglio Finanziario. Nel 2003 Porro ha iniziato a lavorare per Il Giornale, quotidiano del quale oggi è anche vice-direttore. Nel 2016 Nicola è diventato ufficialmente anche uno dei volti di Mediaset e, dopo aver condotto Matrix, programma del quale è stato al timone fino al 2020, è diventato autore e conduttore di Quarta Repubblica.

Da non dimenticare, inoltre, il ruolo di professore a contratto di Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico che Nicola Porro ha svolto presso l’università IULM di Milano, negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016.