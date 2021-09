Maurizio Costanzo, ricordate la sua ex moglie? Chi c’era prima di Maria De Filippi

Chi c’era prima di Maria De Filippi al fianco del conduttore e giornalista Maurizio Costanzo? Il volto di Canale 5 è stato sposato – ma per pochissimo tempo – con la collega Marta Flavi. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e vita privata della popolare conduttrice degli anni Novanta.

Era il 7 giugno 1989 quando Marta Flavi convolò a nozze con Maurizio Costanzo, al suo terzo matrimonio. L’unione tra i due conduttori, tuttavia, ebbe vita breve: si separarono un anno dopo e divorziarono nel 1994. Alla base della separazione tra la Flavi e Costanzo – si dice – ci sia stata la relazione clandestina di lui con la sua attuale moglie, Maria De Filippi.

Per anni, dunque, i rapporti tra Marta Flavi e Maurizio Costanzo non sono stati idilliaci ma, a distanza di tantissimo tempo dal loro matrimonio, pare che la conduttrice abbia deciso di dimenticare i vecchi rancori. “Non sono fatta per la vita matrimoniale, e in generale non sono capace di avere una relazione duratura, funziono meglio da fidanzata, mi succede da sempre”, ha raccontato lei in una intervista per Vanity Fair lasciando intendere che i rapporti con l’ex marito si sarebbero conclusi indipendentemente dalla presenza o meno della De Filippi.

Marta Flavi, la vita privata

Il matrimonio con Maurizio Costanzo è stato l’unico nella vita di Marta Flavi. “[…]Io sono stata educata nella libertà, nel concetto di fare sempre quello che volevo”, ha raccontato lei che, ad oggi, si è definita assolutamente single.

Dopo una lunga relazione con un notaio, la Flavi ha intrecciato un rapporto con “un signore scozzese, molto distinto, sembrava Sean Connery”, ma anche questa volta tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Felice della sua vita da single, tuttavia, Marta Flavi ha ammesso di aver avuto un’esistenza non priva di grandi dolori.

“Tra i 30 e i 40 anni ho cercato disperatamente di avere un figlio, mi sento molto madre – ha confessato – -[…] Ho subito quattro operazioni e fatto tutto quello che all’epoca si poteva fare, ma forse la tecnologia era ancora indietro. Sono andata avanti, ho continuato a lavorare”.

E, se la vita privata non ha regalato alla Flavi il tanto desiderato figlio, quella professionale le ha permesso grandi soddisfazioni.

Leggi anche–>Maurizio Costanzo, avete mai visto la sua ex moglie? Ecco chi è la bellissima, volto noto della tv

Leggi anche–>Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, l’avete mai vista la loro casa da sogno? La dimora di lusso ai Parioli

Marta Flavi, la carriera in tv

Conduttrice tra le più gettonate negli anni Novanta, Marta Flavi ha raggiunto l’apice del successo con lo show Agenzia matrimoniale, condotto su Canale 5 per sei anni, dal 1989 al 1995.

Dopo anni di grandi ascolti, però, Agenzia matrimoniale fece i conti con un netto calo di share che portò Mediaset alla cancellazione del programma e la conduttrice alla fine dei rapporti con l’azienda.

Dal 2007 in poi, Marta Flavi è entrata a far parte di Rai Radio 2 conducendo vari spazi all’interno del contenitore radiofonico notturno La mezzanotte di Radio 2.

Da alcuni anni, inoltre, si occupa della posta del cuore del settimanale di cronaca rosa Nuovo.