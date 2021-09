Un Posto al Sole, anticipazioni: Serena farà una scoperta sconvolgente

Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 6 settembre 2021, di Un Posto al Sole, al centro dell’attenzione ci sarà Serena e la sua scoperta sconvolgente. Di cosa si tratta?

La soap italiana di Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni alle ore 20.45 su Rai3 continua a tenere alta l’attenzione del pubblico che, ormai, da anni è molto legato alle vicende amorose e d’affari che accadono ai protagonisti di Palazzo Palladini.

Negli episodi precedenti di Un Posto al Sole abbiamo visto come Serena e Irene hanno fatto rientro dalle vacanze, cariche di felicità nel riabbracciare Filippo. Il loro stato d’animo, però, cambierà immediatamente appena arrivate a Napoli perché madre e figlia dovranno scontrarsi con un’amarissima verità.

Filippo ha preso una folle decisione sulla Carlino e la Cirillo e sua figlia potrebbero pagarne le conseguenze. Di cosa si tratta? Scopriamo nello specifico come andranno le cose.

Un Posto al Sole: Serena fa una scoperta

La Cirillo è un personaggio chiave di questi ultimi episodi di Un Posto al Sole. Cosa sta succedendo? Serena e Irene, dopo un iniziale felicità nel tornare dalle vacanze, sperando che il Sartori recuperasse la memoria, devono scontrarsi con una grande delusione. Durante la loro assenza, qualcosa è cambiato in azienda.

Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera, 6 settembre, Serena scoprirà che Viviana è stata assunta in azienda, per lei una folle decisione ed è convinta che sia stato Roberto a fare questa scelta.

Sconvolta da quanto accaduto, Serena prende coraggio e decide di affrontare di petto tutta la vicenda, avendo così un confronto con Viviana. Durante questa discussione, però, la Cirillo verrà a sapere che ad assumere la Carlino in azienda non è stato Roberto ma proprio Filippo.

Questa notizia, però, getta Serena nel panico perché si renderà conto che tra lei e Filippo i problemi si stanno complicando sempre di più: oltre alla gravità dell’amnesia dell’uomo, adesso c’è anche la presenza di un’altra donna nella sua vita che potrebbe rovinare il loro equilibrio di coppia.

Silvia vuole licenziare Samuel?

Messa da parte la vicenda che interessa Serena e le complicazioni con Filippo, la trama di Un Posto al Sole cambia un attimo scenario e l’attenzione si sposta sull’aiuto chef Samuel.

Intanto, però, anche per Samuel le cose non si mettono molto bene. Il povero ragazzo ne sta passando di tutti i colori: ha dovuto rinunciare ai suoi sogni d’amore con Speranza ed ha dovuto anche lasciare l’appartamento per restituire la cantina ad Alberto Palladini.

Le complicazioni per Samuel, però, non finiscono qui perché il giovane, durante una chiacchierata informale con Guido, a cui chiede aiuto per riprendersi da questo duro momento, riesce ad intuire che molto probabilmente Silvia sta prendendo delle decisioni su un suo possibile licenziamento.

LEGGI ANCHE : Un Posto al Sole, che fine ha fatto Otello? Ecco l’attore dopo la paura per l’infarto

LEGGI ANCHE : Un Posto al Sole, lutto per l’attrice: “Un Natale brutto, se n’è andata”

Il giovane aiuto chef , già reduce da un periodo molto difficile, si getta nello sconforto più totale ma solo successivamente si capirà che quanto intuito da lui è semplicemente frutto di un equivoco. Intanto Piccirillo continua a vivere in uno stato d’animo di sconforto, sentendosi abbandonato un po’ da tutti.