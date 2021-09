Dodi Battaglia, è morta la moglie Paola Toeschi, l’annuncio via social: “Ci ha lasciati dopo una lunga malattia”

L’annuncio è arrivato pochi minuti fa: Paola Toeschi, moglie dell’ex chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia si è spenta questa mattina.

Le parole di Dodi Battaglia

Un post, in cui si esprime, in maniera composta, un dolore immenso. L’ex chitarrista dei Pooh, l’amatissimo Dodi Battaglia, ha annunciato via Facebook la scomparsa, stamane, della moglie Paola Toeschi. Ha scritto Battaglia: “E’ con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”.

I due si sono sposati nel 2011 ed hanno avuto una figlia, Sofia, nata nel 2005 e vivevano a Bologna. Paola Toeschi, malata da tempo, qualche hanno fa ha pubblicato un libro dal titolo Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore, in cui ha raccontato la sua battaglia con il tumore al cervello. Ma anche della sua incredibile forza d’animo: un libro, e viaggio, che è stato di ispirazione per tanti.

Una lunga battaglia contro un male incurabile

Paola Toeschi, in passato, ha lavorato come attrice, per poi seguire la carriera nel campo pubblicitario, dove era molto nota. Il tumore al cervello gli venne diagnosticato nell’ottobre del 2010. All’epoca, in un’intervista a La Stampa, spiegò il suo dramma, con l’unico pensiero rivolto alla piccola Sofia, sua figlia.

Aveva dichiarato: “Pensavo a mia figlia, che era piccolina e sarebbe rimasta sola, e mi chiedevo perché fosse capitato a me”. Ad aiutarla, raccontò, anche la ritrovata fede e un pellegrinaggio a Medjugorje: “Ci sono andata la prima volta nel giugno del 2013, non so cosa mi sia successo. So però che da quel momento ho iniziato ad avere una gioia intensa, quel luogo mi ha trasmesso un’energia enorme”.