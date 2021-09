Scherzi a Parte, la nuova edizione condotta da Enrico Papi ai nastri di partenza: data di inizio, ospiti e cast

Manca poco all’inizio della trasmissione Scherzi a Parte nella nuova versione del 2021, a condurlo ci sarà Enrico Papi, ecco la data in cui partirà la prossima edizione e le vittime del programma televisivo di Canale 5, costretti ad essere tormentati da strani episodi subiti.

La quindicesima edizione di Scherzi a parte

Sta per iniziare la nuova avventura di Scherzi a parte, lo storico programma Mediaset si avvicina ai 30 anni, la prima edizione partì infatti nel febbraio 1992, da allora è stato un appuntamento fisso, anche se negli ultimi anni è stata diluita la trasmissione, arrivando a 14 edizioni ed oltre 140 puntate, dove vari personaggi famosi, tra quelli televisivi, attori, sportivi e politici, hanno dovuto subire divertenti o in taluni casi atroci misfatti, fino al momento fatidico in cui viene rivelato lo scherzo, con tanto di sospiro di sollievo.

Dal 2009, Scherzi a parte si è palesato a cadenza triennale, l’ultima edizione risale infatti al 2018, la condusse Paolo Bonolis per 4 puntate, saranno invece 6 quelle della prossima versione del programma, dove per la prima volta vi sarà la conduzione di Enrico Papi, appena ritornato a Mediaset dopo l’esperienza negli ultimi anni su TV8.

I protagonisti del programma

Ad affiancare Papi ci saranno diverse presenze femminili, vale a dire Carolina Stramare, Antonella Fiordelisi, Paola Di Benedetto, Elisabetta Gregoraci ed Antonella Elia, quest’ultima sarà una delle numerose vittime degli scherzi ideati durante il programma, altri personaggi coinvolti saranno Valeria Marini, Manula Arcuri, Andrea Roncato e lo chef Vissani.

Sarà quello di domenica l’appuntamento fissato per la prossima edizione della trasmissione ideata da Fatma Ruffini, la prima puntata è prevista il 12 settembre, l’ultima per il 17 ottobre, andandosi dunque a scontrare con le due puntate di Da Grande condotto da Alessandro Cattelan su Rai 1. Curiosità per scoprire in quali gag veranno coinvolte le varie vittime famose; Scherzi a parte sarà trasmesso da Canale 5 in prima serata, con gli ospiti pronti a commentare lo scherzo subito in studio, conduzione affidata ad Enrico Papi, il programma è visibile in streaming su Mediaset Infinity.