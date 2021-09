Albano Carrisi patrimonio, tutti i suoi guadagni oltre la musica: hotel, azienda, ristorante

Albano Carrisi non vanta solamente una lunga carriera musicale di successo, ma anche un impero immerso nella natura. Si tratta delle Tenute Al Bano, un’oasi paradisiaca nel cuore del Salento in cui rilassarsi, lasciandosi andare ai piaceri della vita.

Al Bano: l’impero oltre la musica

Tra i cantanti che hanno segnato la storia della musica italiana figura senza alcun dubbio Al Bano. L’artista salentino vanta una carriera di oltre cinquant’anni, costellata da importanti successi. Non tutti sono a conoscenza, tuttavia, del fatto che l’ex marito di Romina Power è anche un imprenditore. Detiene, infatti, alcune proprietà nel cuore del Salento, in cui è possibile trascorrere rilassanti momenti di vacanza. Vediamo un po’!

Le Tenute Al Bano, a Cellino San Marco

Le Tenute Al Bano si trovano nel verde della campagna di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi (Puglia) un luogo che, come cita il sito ufficiale, è “una terra benedetta dal sole e dal mare”. Il cantante di “Felicità” ha costruito un Borgo Antico tra bosco, vigneti e uliveti, a pochissimi chilometri dal cristallino mare che costeggia la regione. A venti chilometri da li, invece, si trova Lecce. É un luogo totalmente immerso nella natura, in cui è possibile riscoprire la ricca tradizione pugliese, i suoi profumi, le sue piante aromatiche, i sapori gli uliveti e i fiori tipici della provincia di Brindisi. Un toccasana per il benessere del corpo e dell’anima.

L’offerta delle Tenute Al Bano

L’offerta delle Tenute Al Bano è diversificata e si adatta alle più diverse esigenze di relax. C’è ad esempio l’Hotel Felicità, che vanta la bellezza di cinquanta Suites, Junior Suites e Camere Classic immerse in un angolo di paradiso in grado di regalare un totale relax per mente e corpo. Il sito stesso afferma che prendono per mano l’ospite “appassionandolo a qualcosa che si trova in questa terra unica al mondo… come leggere un libro all’ombra di un ulivo o seduti in un prato o su una panchina con il suono dell’acqua dei laghetti”. Al mattino è possibile gustare una ricca e sana colazione, godendo poi della splendida piscina estiva, solarium e vasche a idromassaggio.

Il ristorante “Don Carmelo”, un fiore all’occhiello

A fare da capolino, nelle Tenuta Al Bano, il ristorante “Don Carmelo”, che rispecchia la tradizione e la cultura enogastronomica mediterranea senza rinunciare alle nuove tendenze culinarie. Il tutto, con una cura delle materie prime invidiabile: la scelta della frutta, delle verdure, degli aromi e delle spezie sono il risultato di un’attenzione scrupolosa; sono inoltre prodotti derivanti dai contadini che lavorano nelle Tenute. Il ristorante “Don Carmelo”, è aperto anche per gli ospiti esterni alle Tenute, permettendo loro di conoscere la tradizione culinaria pugliese attraverso un percorso di piatti tipici proposto dalla Chef. Dulcis in fundo, la carta dei vini, che propone una selezione di bottiglie assai ampia sotto consiglio di un esperto sommelier.

All’interno della Tenuta è possibile infine svolgere alcune esperienze, come il “Percorso della Salute”, “Bacco in Cantina”, “Bacco a Tavola”: si tratta di visita guidate adatte a diversi ospiti.

