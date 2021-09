Serena Rossi, la ricordate a Che Dio Ci Aiuti? Chi interpretava l’attrice

Serena Rossi è una delle donne più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. Artista d’eccezione, professionalità e bellezza sono le caratteristiche che la rendono unica. In passato ha lavorato accanto a Elena Sofia Ricci nella famosissima serie tv della Rai Che Dio ci aiuti.

La carriera senza paragoni di Serena Rossi

Nata a Napoli il 31 agosto 1985, Serena Rossi è un’attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto e pare che abbia tanti altri progetti da realizzare. Ha esordito al teatro in C’era una volta…scugnizzi per poi diventare una dei personaggi di punta della soap opera Un posto al sole. In seguito ha intrapreso anche una carriera discografica e ha doppiato alcuni cartoni animati come Frozen – Il regno di ghiaccio. Nel 2017 ha sostituito Caterina Balivo nella conduzione del programma Detto fatto, nel 2019 ha interpretato Mia Martini nel film biografico Io sono Mia di Riccardo Donna. Nello stesso anno ha ottenuto un ruolo nel film Brave ragazze di Michela Andreozzi e nel 2021 ha interpretato il personaggio di Elizabeth Gray nel film Diabolik dei Manetti Bros. Di recente ha emozionato sia il pubblico che i telespettatori con il programma La canzone segreta. Molti non ricorderanno la sua presenza nel cast Che Dio ci aiuti. Ecco qual era la stagione e il suo personaggio.

Un personaggio tanto amato dal pubblico

Serena Rossi ha avuto un ruolo di spicco nel 2011 nella serie tv Che Dio ci aiuti. Era la prima stagione e interpretava Giulia Sabatini. Era una ragazza madre che ha dovuto sospendere gli studi universitari per occuparsi della figlia Cecilia. Era la figlia prediletta di un costruttore di fama, ma dopo essere rimasta incinta all’età di 19 anni ha deciso di allontanarsi dal padre perché contrario alla sua decisione. Ha chiesto ospitalità presso il convitto dove Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, le ha dato una mano. Giulia non si fidava di nessuno, era orgogliosa e voleva essere indipendente da un punto di vista economico. Non voleva più avere relazioni con gli uomini, quindi chiunque si avvicinava a lei aveva sicuramente un due di picche. Suor Angela è stata l’unica in grado di farle abbassare le difese. Per questo motivo sono diventate poi grandi amiche.

Una dea alla Mostra di Venezia

Come tanti volti del mondo dello spettacolo, anche Serena Rossi si è presentata alla Mostra di Venezia e ha sfilato sul Red Carpet sfoggiando un outfit davvero pazzesco. Per l’evento ha voluto cambiare look: dalla lunga chioma è passata a un bob alla clavicola. Inoltre ha voluto cambiare colore, in quanto da mora è passata a una tonalità più chiara. Tutti sono concordi nel dire che si sposa perfettamente con il colore della sua carnagione.

