Beautiful anticipazioni 7 settembre: le condizioni di Steffy preoccupano tutti

Nella puntata che andremo a vedere oggi, martedì 7 settembre, al centro dell’episodio ci sarà il comportamento di Steffy che, in preda all’ira, diventa violento e preoccupa tutti.

Punta di diamante delle serie televisive dell’azienda Mediaset, Beautiful è in pole position da ormai da oltre un ventennio. Ad appassionare gli italiani sono le trame intricate delle vite sentimentali dei membri della famiglia Forrester dove, nella varie situazioni, molto spesso la fantasia supera la realtà. In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su canale 5, regala da sempre al pubblico episodi sempre più avvincenti e ricchi di suspance.

Le trame contorte, studiate a tavolino dagli autori, soddisfano sempre la curiosità del pubblico che aspetta con trepida ansia le anticipazioni delle puntate già trasmesse negli Stati Uniti. Questa volta la protagonista è la giovane Steffy che, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, è stata vittima di un incidente dal quale faticosamente sta cercando di riprendersi.

Per la Forrester la convalescenza è lunga e soprattutto, nello stato confusionale nel quale si trova, diventa vittima di suo fratello Thomas che sta cercando di manipolarla in ogni modo.

Intanto, però, tutti sono preoccupati per il comportamento anomalo assunto dalla giovani Steffy: cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Il comportamento di Steffy preoccupa tutti

Secondo lo spoiler della puntata in onda questo pomeriggio, 7 settembre, la giovane Steffy farà preoccupare e non poco tutta la sua famiglia.

Dopo l’incidente, la Forrester deve assumere degli anti dolorifici per alleviare il dolore provocato dall’episodio. Questi medicinali, però, avranno delle contro indicazioni, provocando nella donna dei comportamenti violenti e aggressivi, con attacchi di ira ingiustificati.

Per Steffy, però, questi anti dolorifici sono diventati una sorta di droga che le creano dipendenza ed hanno un effetto molto potente e influenzante, sviluppando una preoccupante dipendenza nella quale alterna angoscia e irascibilità.

Tutti hanno capito che Steffy ha un atteggiamento anomalo, fatto di scatti di violenza, e sono molto preoccupati per la donna, senza sapere effettivamente cosa si nasconda dietro questo comportamento.

Thomas manipola Steffy

E’ un momento molto difficile per Steffy e la strada per la ripresa post incidente è lunga. La giovane Forrester vive in uno stato confusionale e il fratello Thomas fa leva proprio su questa debolezza, ignorando i reali motivi che ci sono dietro questo atteggiamento e soprattutto non riconoscendo il vero stato di salute mentale e fisico di Steffy.

Così Thomas mette in atto un piano diabolico in cui cerca di manipolare sua sorella Steffy, riempendole la testa di idee sbagliate sull’ex marito e sulla sorellastra, incrinando i rapporti tra loro.

L’aggressività di Steffy peggiora di giorno in giorno ed inizia ad essere un vero e proprio campanello di allarme soprattutto per Hope e Liam, seriamente angosciati da quanto sta accadendo e soprattutto dall’incolumità della piccola Kelly. Per questo motivo cercano di essere sempre più vicini a Steffy e supportarla.

Nonostante il conosciuto cinismo che contraddistingue Thomas, anche lui, però, di fronte a questi repentini cambi d’umore di Steffy inizia a preoccuparsi e a capire che, effettivamente, qualcosa non va nella Forrester.