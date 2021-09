Una Vita, anticipazioni martedì 7 settembre: Felicia fa di tutto per ostacolare Camino

In attesa di un nuovo episodio di Una Vita, in onda nel primo pomeriggio di martedì 7 settembre su Canale 5, ecco alcune anticipazioni sulle avventure che si troveranno ad affrontare i protagonisti.

In onda dal 2015, Una Vita è una delle telenovela di maggiore successo degli ultimi anni. Nel corso di 7 stagioni e di più di mille puntate ha raccontato le vicende degli abitanti di Acacias 38, facendo inevitabilmente affezionare i telespettatori ai protagonisti diventati delle vere e proprie celebrità.

Anabel e Camino

La complicità tra Anabel e Camino non convince Felicia, che teme che l’arrivo della figlia di Marcos possa mettere a rischio il matrimonio della figlia con Ildefonso. Per questo motivo la donna deciderà di intervenire prima che sia troppo tardi, intromettendosi ancora una volta nella vita privata di Camino. In particolare la donna si recherà da Anabel per invitarla ad allontanarsi dalla figlia poiché sposata. Questo gesto da parte della Pasamar potrebbe seriamente compromettere il rapporto di amicizia tra le due giovani.

Il piano della Pasamar

Ma non finisce qui, infatti Felicia è fermamente convinta che il matrimonio tra Camino e Ildefonso non sarà mai completo finché la figlia non rimarrà incinta e quindi indissolubilmente legata alle nozze con il marchese. Nel frattempo la Pasamar riceverà una notizia: Cinta ed Emilio, il suo primogenito, sono in attesa di un bambino. Questa novità convincerà la donna che la gravidanza è l’unica soluzione per liberare Camino dallo spettro di Maite.

Felicia ha un solo obiettivo

La Pasamar non sembra in alcun modo interessata ai sentimenti della figlia, il suo unico obiettivo è quello di reprimere la voglia di amare al di là del genere di Camino. Per questo motivo la donna proverà a spingere la coppia formata dalla figlia e Ildefonso a completare la famiglia rendendola nonna.