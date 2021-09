Il Paradiso delle Signore, anticipazioni martedì 7 settembre: Maria è pronta a dire la verità

In attesa della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in arrivo su Rai 1 dal 13 settembre, ecco alcune anticipazioni del nuovo episodio che andrà in onda nel primo pomeriggio di martedì 7 settembre.

L’attesa per la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è quasi finita, infatti a partire da lunedì 13 settembre i telespettatori potranno godere dei nuovi episodi e delle nuove avventure dei protagonisti della serie. In questi mesi il pubblico a casa ha avuto modo di ripassare la quinta stagione per avere un quadro più chiaro durante la messa in onda delle nuove puntate.

Una nuova avventura per Marta

Adelaide, dopo essersi preoccupata a lungo per il futuro di Marta, scopre che la giovane ha deciso di accettare la proposta di Sterling. Vista l’importante novità, la donna decide di confrontarsi con il marito Umberto. Finalmente i coniugi Guarnieri potranno riconquistare un po’ di serenità o sarà l’inizio di nuove preoccupazioni?

Maria ha deciso di dire la verità

Maria, dopo averci riflettuto a lungo, decide di dire la verità a Rocco, in procinto di realizzare il sogno di diventare un ciclista professionista. La giovane prima deciderà di confrontarsi con Giuseppe nel tentativo di far convincere il padre ad ammorbidirsi ed essere meno severo. Maria è però ignara del fatto che lo stesso Giuseppe ha preso accordi con Puglisi affinché ostacolino il nipote nella scalata al proprio obiettivo.

LEGGI ANCHE—>Il Paradiso delle Signore nuova stagione: entra nel cast l’amatissimo attore di Che Dio Ci Aiuti

Il Paradiso delle Signore 6

Anche negli episodi della sesta stagione, Milano la location principale e il negozio sarà il fulcro attorno a cui ruoteranno i personaggi. Come accaduto anche nelle stagioni passate, nonostante le poche indiscrezioni finora a disposizione, possiamo ipotizzare l’arrivo di nuovi protagonisti che apriranno le porte a nuovi intriganti avventure e nuovi possibili amori.