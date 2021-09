Alla sua sesta stagione, torna con grande successo la serie televisiva de Il Paradiso delle Signore. Secondo le anticipazioni, ecco chi sarà Ezio Colombo.

Tutto pronto per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore che tornerà per la grande gioia del pubblico. Per il prossimo autunno, intanto, si fa la corsa alle anticipazioni, per soddisfare la curiosità di tutti gli appassionati che attendono con fervore la sesta edizione della serie italiana.

E’ confermato che per le nuove puntate entrerà in scena un personaggio di cui, nelle precedenti stagioni, tutti hanno sempre sentito nominare ma nessuno ha mai visto dal vivo, ovvero Ezio Colombo. Il personaggio nella fiction è il papà di Stefania, interpretata da Grace Ambrose, nonché ex marito di Gloria Moreau, il cui volto è prestato dall’attrice Lara Komar.

Sarà sicuramente un ingresso importante che porterà, nella trama della sesta stagione, tantissimi colpi di scena considerando che è l’unico a sapere la verità su Stefania e Gloria, ovvero che la seconda è la madre della giovane Venere,. Ma da chi sarà interpretato Ezio Colombo? Scopriamolo insieme.

Chi sarà il nuovo personaggio di Ezio Colombo?

Già da qualche giorno i rumors avevano anticipato il nome del papabile attore che avrebbe prestato il volto al nuovo personaggio della fiction, Ezio Colombo ma adesso la conferma arriva direttamente da lui: sul set della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ci sarà anche Massimo Poggio.

A dare l’annuncio ai suoi fan e confermare le indiscrezioni che sono trapelate nei giorni scorsi, è stato lo stesso attore che ha approfittato del suo profilo ufficiale social per confermare la notizia. L’attore Poggio ha pubblicato, infatti, una Stories in cui si è scattato un selfie in camerino, mentre si prepara per le riprese, e davanti a se ha un un indumento che gli servirà per le riprese, con su scritto Ezio.

Nessun’altra parola è servita ma questo semplice scatto ha confermato il tutto: Massimo Poggio sarà Ezio Colombo.

Chi è Massimo Poggio?

Noto attore italiano, Massimo Poggio, classe 1970, ha alle spalle una formazione teatrale seppur, nella sua esperienza lavorativa ha collaborazioni sia nel cinema, che nella televisione. Ha studiato recitazione presso la Scuola dell’Azienda Teatrale Alessandrina e la Scuola del Teatro Stabile di Torino.

Dopo una lunga gavetta e tanti lavori che hanno evidenziato il suo talento, il vero successo per Poggio è arrivato con I liceali in cui rivestiva il ruolo di Enea Pannone, un professore di matematica comprensivo, giovanile e alternativo. Già presente nella seconda stagione. Sempre nel 2011 recita anche nella prima stagione della serie televisiva Rai Che dio ci aiuti, ricoprendo il ruolo dell’ispettore Marco Ferrari.

Non solo talentuoso ma anche molto affascinante, l’attore ha sempre mantenuto alto il riserbo sulla sua vita privata. Infatti solo nel lontano 2015, in un’intervista rilasciata a FanPage, disse di avere da anni una compagna di nome Claudia, di cui non si conosce altro.

Ai tempi Poggio disse di non voler figli, anche se successivamente avrà cambiato idea, visto che nel 2019 aveva dichiarato di essere diventato papà.