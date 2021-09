Una Vita, anticipazioni venerdì 3 settembre: Casilda è pronta per cambiare la sua vita?

Come di consueto nel primo pomeriggio di venerdì 3 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Telenovela spagnola ideata da Aurora Guerra, Una Vita è uno dei progetti televisivi di maggiore successo degli ultimi anni in cui ha conquistato milioni di telespettatori in Spagna e in Italia. Nonostante l’annuncio dei mesi scorsi riguardante la chiusura della serie, Una Vita continua ad affasciare il pubblico da casa curioso di scoprire la fine a cui sono destinati gli abitanti di Acacias.

Casilda è pronta per rimettersi in gioco?

Casilda, dopo la prematura morte del suo compagno di vita, Martin, non ha mai più ritrovato una persona che potesse stare al suo fianco. La donna in questi mesi è rimasta legata al ricordo del marito defunto non riuscendo a costruire una nuova relazione. Per questo motivo l’arrivo in città per chiederle la mano di Izem, principe conosciuto in Marocco, la mette in seria difficoltà. Come si evolverà il rapporto tra la cameriera e il misterioso uomo?

L’insistenza del principe Izem

La cameriera di casa Rubio-Seler è affascinata e lusingata dalla proposta del principe ma il fatto che Izem si sia proposto di comprarla come fosse un oggetto qualsiasi e sia disposto a fare un’offerta a Rosina e Liberto, la porta a rifiutare l’offerta. Nonostante ciò Izem non si arrende e dopo un periodo di allontanamento da Acacias torna alla carica raddoppiando la sua offerta. Il principe però non sembra aver colto a pieno le motivazioni del primo rifiuto da parte di Casilda.

Il timore di Ildefonso

Nel frattempo Ildefonso, conoscendo a fondo la neo moglie, Camino, è perfettamente consapevole di quanto sia libera e si lasci trasportare dai sentimenti riuscendo ad amare uomini e donne senza alcun problema. Proprio per questo motivo vede l’arrivo in città di Anabel, una giovane disinibita che ha subito stretto un forte legame con Camino, come un pericolo per il suo matrimonio.