Beautiful, anticipazioni venerdì 3 settembre: Bill non ha intenzione di arrendersi

In attesa del nuovo episodio di Beautiful in onda nel pomeriggio di venerdì 3 settembre, ecco alcune anticipazioni sulle vicende dei protagonisti.

Ideata da William J. Bell e Lee Philip Bell, Beautiful è una delle soap opera di maggiore successo in circa 100 paesi del mondo con una media giornaliera di 35 milioni di telespettatori. A distanza di più di 30 anni dalla sua prima messa in onda, si tratta di una serie cult che è riuscita a conquistare il pubblico da casa grazie ad affascinanti intrecci amorosi e coinvolgenti trame.

Lo scontro tra Brooke e Shauna

Brooke, dopo aver trovato Ridge e Shauna insieme in camera da letto, si trova a intrattenere un’accesa discussione prima con il Forrester che sembra essere indifferente alle sue parole convinto che la Logan abbia intenzione di tradirlo con Bill, e successivamente con Shauna. La Logan inferocita accusa la Fulton di essere un’usurpatrice, ma quest’ultima risponde in maniera diretta affermando senza troppi giri di parole di essere lei la moglie di Ridge. Il piano di Quinn sembra stia filando liscio: Ridge e Brooke sono più distanti che mai mentre Shauna continua ad essere al fianco del Forrester.

Bill torna alla carica

Dopo l’acceso confronto, Brooke si trova sola e totalmente rapita dalla tristezza del momento, ma Bill è pronto a tornare alla carica. L’uomo, nonostante il rifiuto della Logan vede in questo momento di sconforto una possibilità di riconquistarla e prova nuovamente a convincerla a credere nelle loro storia d’amore. Anche questo tentativo sarà vano, infatti la Logan non sembra essere disposta a cedere.

La trappola di Quinn

Brooke dirà, ancora una volta a Bill di non essere interessata nonostante l’affetto che provi per lui e lo inviterà a tornare dalla sua famiglia evitando, così di far soffrire Katie. Tuttavia, Quinn sarà pronta a sfruttare la situazione a suo vantaggio, infatti la donna assistendo a questa scena, riporterà il tutto a Ridge confermando i suoi sospetti su la Logan e lo Spencer.