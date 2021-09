“Non ha nessuna dote”, Sophie Codegoni attaccata pesantemente da un’altra ex tronista

L’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip è alle porte. Tra i concorrenti oramai confermati del reality c’è anche Sophie Codegoni, una bellissima modella ed ex tronista di soli 19 anni.

Durante i giorni che precedono l’inizio del reality, gli utenti del Web si preparano al grande evento cercando quante più notizie possibili inerenti ai futuri “vipponi”. Influencer e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, invece, spesso lanciano accuse e frecciatine nei riguardi di alcuni concorrenti, rendendo così la nostra attesa ancora più interessante e stimolante. Questa volta, a finire al centro di alcuni attacchi è stata la modella Sophie Codegoni, la quale si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione in qualità di tronista al dating show Uomini e Donne. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Samantha Curcio si scaglia contro Sophie

Il mondo dei social network ci permette sempre di più di interagire in maniera concreta con i nostri personaggi pubblici preferiti. A tal proposito, è stata proprio una semplice domanda su Instagram a scatenare le accuse di Samantha Curcio, anch’essa ex tronista, nei confronti della futura inquilina della casa più spiata d’Italia. Nonostante le due ragazze non si siano mai conosciute personalmente, quando un utente ha chiesto a Samantha cosa pensasse dell’imminente partecipazione di Sophie al Grande Fratello, la Curcio – la quale ha risposto tramite alcune Insta stories – non ha di certo usato mezzi termini: “Partendo dal presupposto che parlo per quello che ho visto di lei sul Web o nelle interviste di varie riviste, non mi sembra una diciannovenne che spicchi in particolare per chissà quale dote”.

Durante le sue Insta stories, Samantha ha deciso di dire la sua anche riguardo all’intenzione di Sophie di parlare del suo ex fidanzato Matteo Ranieri all’interno della casa: “Parlare della rottura con Matteo dopo otto mesi in tv lascia pensare che non ha argomenti, ha diciannove anni e si è omologata da un punto di vista estetico”. E per concludere in bellezza, la Curcio ha anche aggiunto: “Ad oggi non mi sembra una ragazza dalla quale prendere esempio per qualche motivo specifico”. Cosa dobbiamo aspettarci da Sophie? Lascerà cadere la cosa nel dimenticatoio o deciderà di replicare a Samantha in diretta nazionale?

Non solo “Uomini e Donne”

Sono tante le ragazze che, dopo aver partecipato a Uomini e Donne, hanno intrapreso la carriera nel mondo del Web e della moda. Sophie Codegoni, tuttavia, non ha iniziato a lavorare come modella grazie al suo ruolo da tronista, in quanto la ragazza ha intrapreso questo percorso ancor prima di partecipare al programma.

Da diversi anni, infatti, Sophie lavora come modella per l’imprenditrice Chiara Ferragni e, inoltre, ha posato per la linea di costumi da bagno dell’influencer Taylor Mega, con la quale è diventata molto amica, tanto da condividere con lei una splendida vacanza a Portofino.