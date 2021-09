Fausto Leali e l’incontro con Luisa Corna: “Eravamo la strana coppia”

Ospite a Uno Weekend, il re del blues Fausto Leali, ripercorre alcuni momenti della sua vita professionale, sottolineando quella sanremese, assieme a Luisa Corna. I due venivano indicati come “la strana coppia.” Ecco perchè

Giovanissimo e appassionato di musica

Uno Weekend, lo spin-off di Unomattina, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, ha accolto in studio Fausto Leali, che si è lasciato andare nei racconti dei ricordi, spiegando come la passione per la musica, ha decisamente cambiato la sua vita.

Il cantante lombardo è andato a ritroso fino ai suoi 14 anni quando, già così giovanissimo, fu ingaggiato come cantante e chitarrista in un’orchestra. Un’occasione che gli ha dato la svolta e che gli ha permesso di coltivare l’amore per la musica, facendola diventare in breve tempo, la sua vera professione. Un motivo di orgoglio per lui perchè essendo la sua famiglia molto povera, è riuscito a sostenerla con i primi guadagni. “Io contribuivo, mandavo tutti i soldi a casa”, ha fatto sapere.

Luisa Corna e Fausto Leali al Festival di Sanremo

Fausto Leali, amatissimo dal pubblico italiano per la sua voce graffiante e inconfondibile è stato raggiunto poco dopo in trasmissione, da Luisa Corna. Forse non tutti sanno che la conduttrice e il “bianco dalla voce nera”, hanno duettato nel 2002 sul palco dell’Ariston. La stessa Luisa ha voluto sottolineare la grande amicizia che ne è nata da quella collaborazione professionale. “A volte si fa presto a dire amici ma noi lo siamo veramente”. Ha fatto sapere, aggiungendo che dopo quell’apparizione insieme a Fausto, le si sono aperte tantissime porte: “delle opportunità molto importanti in televisione, oltre che quando vai al Festival di Sanremo ne esci shakerato!”.

La presenza di Fausto Leali e Luisa Corna al Festival di Sanremo all’epoca incuriosì molto sia il pubblico che i giornalisti: i due infatti erano apparentemente due opposti, tanto che fu dato loro, il soprannome de “La strana coppia”. Anche Fausto Leali ha ricordato quei giorni: “Noi eravamo una coppia un po’ strana, io nanetto, lei bellissima, ma eravamo i più filmati ed i più seguiti anche dai giornalisti. Erano incuriositi dalla strana coppia”.

Fausto Leali poco dopo ha spiegato che Luisa Corna l’ aveva colpito per la sua voce, oltre che per la sua bellezza: “L’avevo sentita cantare in tv e ho detto ‘come canta bene questa bellissima ragazza’, poi ho saputo che era anche bresciana. Mi sono quindi interessato perché non la conoscevo e da lì c’è stato il nostro incontro”. Ha raccontato il cantante.